Pariul lui Panduru Jucătorul U21 pe care îl vede convocat de Hagi la națională: „Poate să joace număr 10 sau inter”

Basarab Panduru (55 de ani) , fost internațional, este de părere că David Matei (19 de ani), jucătorul celor de la U Craiova, va fi convocat la națională de Gheorghe Hagi (61 de ani).

David Matei a fost transferat de U Craiova în vara anului trecut, după două sezoane petrecute în Liga 2, la Steaua.

Tânărul fotbalist a profitat din plina de regula U21, fiind om de bază în primul „11” al formației din Bănie.

Basarab Panduru îl vede pe David Matei la națională: „Probabil o să fie convocat de Hagi”

Basarab Panduru s-a arătat impresionat de jucătorul Craiovei și crede că Gheorghe Hagi (61 de ani) ar trebui să mizeze pe el la acțiunea din luna iunie, când România are programate două meciuri amicale, cu Georgia (2 iunie) și cu Țara Galilor (6 iunie).

„Matei probabil o să fie convocat de Hagi la națională. Așa simt eu. Eu cred că poate să joace număr 10 sau inter.

Sunt meciuri amicale cu Georgia și cu Țara Galilor. Acum trebuie să-i vezi, că tu ai patru meciuri acolo (n.r. oficiale, în Liga Națiunilor) și nu-ți mai permiți după”, a declarat Basarab Panduru la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

30 de meciuri a jucat Matei în acest sezon pentru U Craiova: a marcat de 4 ori și a reușit două pase decisive

Până în acest moment, Matei a bifat 24 de prezențe pentru echipele naționale de tineret ale României:

2 apariții la U17

5 apariții la U18

12 apariții la U19

2 apariții la U20

3 apariții la U21

