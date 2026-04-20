Neymar a izbucnit  Superstarul brazilian nu s-a mai putut abține și a reacționat după valul de critici la adresa sa: „Nu pot nici măcar să fac asta?!" 
Neymar a izbucnit Superstarul brazilian nu s-a mai putut abține și a reacționat după valul de critici la adresa sa: „Nu pot nici măcar să fac asta?!"

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 17:49
  • Neymar (34 de ani), vedeta lui Santos, a reacționat după ce a fost criticat de fani din cauza gestului său de la finalul partidei cu Fluminense, scor 2-3, din etapa #12 a primei ligi din Brazilia.

La finalul meciului, Neymar și-a astupat urechile în timp ce se îndrepta spre vestiare, fiind criticat de fanii grupării braziliene.

Neymar a reacționat la valul de critici împotriva sa

După ce s-a vorbit despre gestul său, Neymar a postat pe rețelele de socializare videoclipul în care se poate vedea cum mergea spre vestiare cu mâinile la urechi.

Fotbalistul brazilian a explicat că gestul său nu a fost unul ostentativ, ci doar s-a scărpinat în urechi, în timp ce fanii din tribună îl huiduiau.

„A venit ziua când trebuie să explic de ce m-am scărpinat la urechi. Oameni buni, sincer, o luați prea dur și depășiți limitele...

E mult prea trist să trebuiască să trăiești cu asta!
Nu există om care să suporte”, a scris Neymar pe Instagram.

Ulterior, Neymar a răbufnit în comentariile unei postări pe contul de Instagram al TNT Sports din Brazilia, după ce s-a scris despre gestul său:

„Îmi acopeream urechea, ce naiba! Nu pot nici măcar să mă scarpin în urechi acum? Du-te dracului, admin (n.r. al contului) de rahat”, a fost remarca lui Neymar, referitoare la cel care a publicat respectiva postare.

Neymar, în conflict cu fanii lui Santos

La mijlocul săptămânii trecute, după meciul cu Recoleta din Copa Sudamericana, Neymar a avut un conflict deschis cu un suporter.

Concret, Neymar a avut o discuție aprinsă cu un fan, după ce acesta i-a huiduit pe jucătorii lui Santos, ca urmare a rezultatelor obținute în primele două etape din competiția continentală.

„Ar trebui să te antrenezi mai mult. Ești un nenorocit gras!”, a fost replica dată de Neymar, după ce a arătat în repetate rânduri spre stema tricoului lui Santos, potrivit dailymail.co.uk.

„Trebuie să fac totul singur? Taci dracului din gură, te rog! Cum te aștepți să te respect dacă tu nu mă respecți?”, a continuat Neymar, vizibil furios.

În timpul interviului acordat la finalul partidei, atacantul a confirmat că a fost deranjat de caracterul personal al atacurilor venite din zona VIP a stadionului.

„Am răspuns din cauza modului în care mi-a vorbit. Înțeleg fanii care ne critică jocul, dar când lucrurile devin personale, nu voi accepta asta.

Sunt constant, fac mai mult decât ar trebui și nu pot fi tratat în felul acesta. Nu spun că nu pot fi criticat pentru ceea ce fac pe teren, dar nu voi accepta atacuri în afara lui. Fanii se supără când pleacă acasă cu un egal. Și noi la fel.

Sunt supărat de ceea ce am auzit de la unii fani. Nu era vorba despre prestația mea, ci despre mine ca persoană, despre ce apare în presă, despre lucrurile care circulă în media.

Fanii merg prea departe, mă jignesc într-un alt mod și asta mă afectează. Îmi dau viața pentru acest club, fac mai mult decât ar trebui și nu voi accepta să fiu tratat astfel.”, a mai spus Neymar.

