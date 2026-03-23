A refuzat Dinamo Nici Stoinov  n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
Publicat: 23.03.2026, ora 22:49
  • Lisav Eissat (21 de ani), fundașul lui Maccabi Haifa și al naționalei României, a vorbit despre motivul pentru care transferul la Dinamo nu s-a mai concretizat.

Fundașul român născut în Israel a fost convocat de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026.

Dorit de Dinamo în ultimii ani, Eissat a explicat de ce nu și-a mai dorit să evolueze în Liga 1 după ce a reușit să se impună în primul „11” al lui Maccabi.

Lisav Eissat nu mai e tentat de Dinamo: „Ținta mea e alta”

„Obiectivul meu este puțin diferit de acela de a juca în campionatul României. Joc la un club mare din Israel, unde obiectivul este să ne calificăm în cupele europene.

Ținta mea e să ajung în primele 5 campionate din Europa și sunt convins că voi reuși”, a spus Lisav Eissat, conform sport.ro.

Eissat a bifat 17 meciuri în acest sezon pentru Maccabi, reușind să marcheze un gol. Formația din Haifa ocupă locul 5 în campionatul Israelului, cu două etape rămase de jucat înainte de finalul sezonului regulat. E la 16 puncte distanță de liderul Hapoel Beer Sheva.

Nici Stoinov nu l-a convins

Fundașul n-a fost înduplecat nici de prietenul său care evoluează deja în „Ștefan cel Mare”.

Nikita Stoinov ar fi încercat să-l convingă să i se alăture la Dinamo pentru a forma cuplul de fundași centrali ai „câinilor”, însă eforturile sale au fost în zadar:

„Am băut o cafea alături de Nikita Stoinov acum două zile. Mi-a spus cât de fericit e la Dinamo. Și ei își doresc să se califice în cupele europene.

Nikita este un prieten foarte bun și îi doresc multă baftă. Sper că va face treabă bună acolo”.

2 meciuri
a bifat Eissat în tricoul României

Pe radarul lui Dinamo de 3 ani

Lisav Eissat a fost urmărit încă din 2023 de Dinamo, însă un transfer nu s-a concretizat.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că putea să îl aducă în „Ștefan cel Mare” pentru a fi jucătorul U21 al „câinilor”, dar mutarea a picat:

„La acel moment a fost o conjunctură și nu am reușit, nici n-am insistat foarte tare pentru că nu eram toți convinși dacă să îl luăm, dar îl știam.

Eu am vorbit cu domnul Lucescu despre Lisav. Anul acesta noi am vrut să îl transferăm din nou, numai că a ajuns la o cotă bună și nu ne-am mai putut apropia de el”.

După ce s-a impus ca titular la Maccabi și a fost convocat și la naționala României, prețul lui Eissav a crescut prea mult pentru bugetul lui Dinamo, iar fotbalistul și-a propus ținte mai înalte.

