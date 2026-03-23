„Responsabilitatea lui" Fostul jucător al naționalei pune presiune pe un membru al staff-ului lui Lucescu: „E de 200 de ani acolo, să dea soluții"
Leontin Toader FOTO: Sport Pictures
„Responsabilitatea lui" Fostul jucător al naționalei pune presiune pe un membru al staff-ului lui Lucescu: „E de 200 de ani acolo, să dea soluții"

alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 23:13
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 23:13
  • Gheorghe Mihali (60 de ani), fostul fundaș central al „Generației de aur”, a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipa națională, după accidentarea lui Ionuț Radu (28 de ani).
  • Dacă Radu nu va putea juca, Mircea Lucescu are de ales pentru partida cu Turcia dintre alți trei portari: Marian Aioani (26 de ani), Cătălin Căbuz (29 de ani) și Laurențiu Popescu (29 de ani).
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Gheorghe Mihali consideră că nu Mircea Lucescu ar trebui să ia o decizie în privința goalkeeperului titular, ci Leontin Toader, antrenorul de portari de la echipa națională.

Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!

Gheorghe Mihali: „E responsabilitatea celebrului Leo Toader”

Mihali consideră că persoana care ar trebui să decidă numele celui care va apăra în meciul cu Turcia este Leo Toader, cel pe care l-a ironizat.

„La portar e o mare problemă, nu se aștepta nimeni să se întâmple asta. Radu era considerat titular 100%, avea meciuri în picioare, nu se aștepta nimeni.

Aici e vorba de ghinion. Acum, cine va apăra, e responsabilitatea celebrului Leo Toader. De aia stă de 200 de ani acolo, să dea soluții.

E antrenorul de portari de la echipa națională. Acum trebuie să vină Leo Toader să-și asume responsabilitatea. În rest, oricât de optimiști am fi, plecăm cu șansa a doua. Dar mereu ne-a convenit să fin outsideri. Când am fost considerați așa, în majoritatea cazurilor ne-a ieșit bine.

La fundași e clar, o știu toți: Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu. E foarte bine că o cunoaștem toți, e o linie de fund consacrată”, a declarat Mihali, conform gsp.ro.

  • Leontin Toader ocupă postul de antrenor al portarilor echipei naționale din anul 2017.
