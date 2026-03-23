„Responsabilitatea lui” Fostul jucător al naționalei pune presiune pe un membru al staff-ului lui Lucescu: „E de 200 de ani acolo, să dea soluții”

Gheorghe Mihali (60 de ani), fostul fundaș central al „Generației de aur”, a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipa națională, după accidentarea lui Ionuț Radu (28 de ani).

Dacă Radu nu va putea juca, Mircea Lucescu are de ales pentru partida cu Turcia dintre alți trei portari: Marian Aioani (26 de ani), Cătălin Căbuz (29 de ani) și Laurențiu Popescu (29 de ani).

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Gheorghe Mihali consideră că nu Mircea Lucescu ar trebui să ia o decizie în privința goalkeeperului titular, ci Leontin Toader, antrenorul de portari de la echipa națională.

Gheorghe Mihali: „E responsabilitatea celebrului Leo Toader”

Mihali consideră că persoana care ar trebui să decidă numele celui care va apăra în meciul cu Turcia este Leo Toader, cel pe care l-a ironizat.

„La portar e o mare problemă, nu se aștepta nimeni să se întâmple asta. Radu era considerat titular 100%, avea meciuri în picioare, nu se aștepta nimeni.

Aici e vorba de ghinion. Acum, cine va apăra, e responsabilitatea celebrului Leo Toader. De aia stă de 200 de ani acolo, să dea soluții.

E antrenorul de portari de la echipa națională. Acum trebuie să vină Leo Toader să-și asume responsabilitatea. În rest, oricât de optimiști am fi, plecăm cu șansa a doua. Dar mereu ne-a convenit să fin outsideri. Când am fost considerați așa, în majoritatea cazurilor ne-a ieșit bine.

La fundași e clar, o știu toți: Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu. E foarte bine că o cunoaștem toți, e o linie de fund consacrată”, a declarat Mihali, conform gsp.ro.

Leontin Toader ocupă postul de antrenor al portarilor echipei naționale din anul 2017.

Citește și

