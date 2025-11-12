Stelea, în afaceri cu fotovoltaice O subsidiară înregistrată în Hong Kong a preluat afacerea la care a avut acțiuni și fostul tricolor

Fostul mare portar al echipei naționale de fotbal a României, Bogdan Stelea (57 de ani), a fost unul dintre acționarii Grup Blauer București, o companie românească care dezvoltă parcuri fotovoltaice.

Până la sfârșitul lui 2022, Bogdan Stelea deținea 21,43% din Grup Blauer București, alături de alți investitori locali, potrivit profit.ro.

Compania la care Bogdan Stelea a deținut acțiuni a fost preluată de un gigant chinez

Ulterior, compania a fost preluată integral de CWP Europe SARL, iar în vara lui 2023, jumătate din firmă a fost cedată subsidiarului austriac Renalfa IPP.

Acționarii Grup Blauer București SRL, în 2022:

Carla Sandu – 34,28%

– 34,28% Ion Cârciumaru – 30%

– 30% Bogdan Stelea – 21,43%

– 21,43% Telma Margarida Vărzan – 7,145%

– 7,145% Mihai Leonard Rotaru – 7,145%

Recent, China Huadian Hong Kong, subsidiară a gigantului energetic chinez China Huadian, a intrat în acționariatul Grup Blauer București, deținând 49% din companie, cu planul de a o prelua integral.

Tranzacția a fost aprobată de autoritățile române de securitate națională , potrivit sursei citate.

33 de miliarde de euro reprezintă veniturile anuale ale China Huadian Corporation, unul dintre cei mai mari jucători energetici de stat din China, cu un portofoliu de 178.000 MW

Grup Blauer București a terminat construcția unui parc fotovoltaic de aproximativ 134 MW din comuna Studina, județul Olt.

Unitatea a intrat deja în teste de producție, iar funcționarea comercială este programată pentru sfârșitul acestui an.

Bogdan Stelea, un portar cu un CV bogat la echipa națională

De la debutul său în 1988, sub conducerea lui Emeric Ienei, Bogdan Stelea a acumulat un impresionant număr de 91 de meciuri pentru echipa națională a României.

Stelea a disputat șase meciuri cu naționala României la Campionatul Mondial:

1994, Grupa A: Columbia - România 1-3

1994, Grupa A: România - Elveția 1-4

1998, Grupa G: România - Columbia 1-0

1998, Grupa G: România - Anglia 2-1

1998, Grupa G: România - Tunisia 1-1

1998, Optimi de finală: Croația - România 0-1

37 de meciuri fără gol primit, are Bogdan Stelea, la echipa naţională, conform transfermarkt.com

