Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!" » Ce spune despre noul antrenor
Sorin Cârțu
Superliga

Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!" » Ce spune despre noul antrenor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 15:45
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 15:45
  • Sorin Cârțu (70 de ani) a comentat subiectul ultimelor zile din jurul Universității Craiova: despărțirea de Mirel Rădoi.
  • Fostul mare jucător al oltenilor nu a fost de acord cu decizia luată de tehnician, considerând că ar fi trebuit să aibă o altă abordare.

Tensiunile din ultima vreme de la Craiova s-au încheiat prin demisia lui Mirel Rădoi după meciul cu UTA, 1-2, confirmată ulterior de finanțatorul Mihai Rotaru.

Sorin Cârțu: „Mi se pare că Mirel a greșit”

După ce un nou antrenor a fost deja instalat la echipă, Cârțu a transmis că decizia lui Rădoi de a pleca nu i s-a părut cea mai potrivită soluție.

„Mirel a făcut destul de bine, avem o prezență internațională de care trebuie să ținem cont, avem șanse să mergem mai departe. Au fost rezultatele astea mai proaste în ultimele 4 etape, tot am sperat să luăm 12 puncte, dar ne-am ales doar cu 5 din ele. Și atunci a fost decizia asta a lui Mirel, din păcate.

Eu n-am fost de acord, i-aș fi sugerat să fi trecut peste acest moment. S-a grăbit, din punctul meu de vedere. Cea mai bună soluție ar fi fost să-și ia o vacanță scurtă. Urma pauza internațională, putea să și-o prelungească și el cu 2-3 zile în plus față de jucători, lucrau antrenorii secunzi.

Veneau după periplul ăsta de 3 zile, era clar că urmează o scădere. El putea să stea deoparte și să se reîncarce pentru restul de meciuri. Mi se pare că a greșit. Dacă ar fi discutat cu mine, eu asta i-aș fi sugerat, poate era bine să vorbească.

Important era să discute cu mine înainte, după e degeaba. Am ținut legătura prin mesaje. Mie mi-a părut rău că ne-am despărțit de el. De fapt, el s-a despărțit de noi, că el a plecat. Era și handicapul ăsta de puncte pe care îl avem față de Rapid, dar mai sunt 14 etape din campionat. Ai atâta timp să recuperezi.

A fost și o doză mare de ghinion în tot ce s-a întâmplat în ultimele meciuri, excepție fiind meciul cu Rapid Viena. Eu zic că nu a făcut bine”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit gsp.ro.

Sorin Cârțu, despre noul antrenor Filipe Coelho

Cârțu a vorbit și despre noul tehnician al oltenilor, care a susținut astăzi și prima sa conferință de presă la Craiova.

„Nu știu nimic și nu comentez foarte multe, nu-l cunosc ca antrenor, n-am ce să vorbesc. Speranțe sunt. Sper să continue munca lui Rădoi și să reușim ceea ce avem noi în obiectiv.

Îl are lângă el pe Felgueiras, care cunoaște foarte bine fotbalul românesc, poate să-i dea datele exacte. Are un ajutor, nu intră chiar așa în necunoscut”, a mai spus Cârțu.

