Finanțatorul FCSB este dezamăgit de prestațiile lui Dennis Politic (25 de ani) și ia în calcul inclusiv vânzarea acestuia.

Dennis Politic a venit în vară la FCSB, însă prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Transferat în vară de la Dinamo, într-un schimb care a inclus un milion de euro plus Alexandru Musi, Politic a marcat primul gol pentru roș-albaștri în Liga 1 abia în etapa #16, în meciul cu Hermannstadt, scor 3-3.

Dennis Politic, pe făraș la FCSB: „Îl dau pe 300.000 de euro și asta este”

Becali îl critică pe Dennis Politic și îl compară cu Marius Ștefănescu, adus de la Sepsi pentru 1,3 milioane de euro și vândut vândut un an mai târziu la Konyaspor, pentru 300.000 de euro.

„Merge pe teren, nici măcar nu aleargă. Am dat 2.000.000 de euro pe el, îți dai seama? Mie nu-mi pare rău, trebuie să mai iei și țepe până o nimerești. L-am luat pe Bîrligea, care e superclasă. Politic la Dinamo era numărul unu.

Dacă nu, îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este”, a declarat finanțatorul campioanei en-titre, potrivit fanatik.ro.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, arată Transfermarkt

Întrebat dacă l-ar ceda înapoi la rivala Dinamo, Gigi Becali a declarat că nu ia în considerare această variantă.

„Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a continuat Gigi Becali.

Dennis Politic a înscris 3 goluri în cele 20 de partide disputate pentru FCSB în toate competițiile.

Dennis Politic: „ M-am uitat la Dinamo, dar nu mă încearcă nimic”

După ce a marcat primul gol în campionat pentru FCSB, în minutele de prelungiri ale duelului contra celor de la Hermannstadt, 3-3, Dennis Politic a fost întrebat despre criticile venite din tabăra dinamoviștilor.

Atacantul a precizat că experiența în curtea „câinilor” este un capitol încheiat pentru el.

„Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos.

Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu”, a declarat Dennis Politic, la finalul partidei, potrivit gsp.ro.

VIDEO. Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

Citește și