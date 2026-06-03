„Fiecare detaliu e pregătit” Antrenoarea celor de la CSM București, înainte de Final Four: „Clubul așteaptă de opt ani acest moment”

Bojana Popovic (46 de ani), antrenoarea celor de la CSM București, a vorbit înaintea celui mai important meci al sezonului pentru „tigroaice”.

CSM a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor după o pauză de opt ani și vor întâlni Metz, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00, la Budapesta.

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CSM revine în Final Four-ul EHF Champions League după opt ani de așteptare, după ce a trecut în sferturi de Team Esbjerg, scor 62 - 53 la general.

În cealaltă semifinală de la Budapesta se vor întâlni Györi Audi ETO KC și Brest Bretagne Handball

Bojana Popovic, înainte de semifinala din Liga Campionilor: „Trebuie să își asume responsabilitatea”

Revenirea CSM-ului între cele mai bune patru echipe ale Europei a venit cu Bojana Popovic pe bancă, o antrenoare care are un palmares impresionant ca jucătoare, cu șase trofee ale Ligii Campionilor câștigate.

„Sunt pregătite. Nu am avut foarte multe meciuri în această lună, mai. Am avut mult spațiu pentru antrenamente. Să ne antrenăm cu adevărat împreună și să punem totul la punct.

Am avut mult timp să construim tactica, să pregătim fiecare detaliu. Pot vedea că motivația și energia de la antrenamente sunt mereu la cel mai înalt nivel, pentru că ele chiar știu unde merg.

Au așteptat mulți ani acest moment, unele dintre ele, iar clubul, CSM, a așteptat opt ani”, a spus Bojana Popovic, conform ehfcl.eurohandball.

Popovic a explicat și că își dorește ca jucătoarele să aibă tot mai multă autonomie în teren, să citească singure fazele și să ia deciziile potrivite în momentele importante.

„Chiar cred că avem o șansă mare să facem ceva important. Multe fete vor pleca după acest sezon de la CSM și cred că acum rămân puternice împreună pentru că vor să facă asta împreună.

Scopul meu a fost să le pun în această situație: să aibă nevoie de mine din ce în ce mai puțin. Dacă vrei să joci la cel mai înalt nivel, în această atmosferă, trebuie să le oferi totul până în acel moment.

Ele trebuie să își asume responsabilitatea la acest turneu, pentru că eu nu pot să le dau toate informațiile. Totul se întâmplă repede.

Ele trebuie să înceapă să creadă în aceste lucruri: ce gândesc, cum gândesc, cum folosesc mingea și cine este responsabilă să ceară acțiunea, să știe de ce și ce acțiune va cere.

Când ajung la acest nivel, în care au cu adevărat nevoie de mai puțin ajutor din partea mea, atunci sunt foarte fericită. Nu contează dacă este un meci pe care l-am câștigat sau l-am pierdut, pentru că pot simți că ele sunt acolo unde trebuie să fie”, a mai spus antrenoarea.

Acum jocul este mai puternic și se aleargă mai mult. Nu cred că această parte se va opri. Asta înseamnă că partea de creativitate va fi în continuare mai redusă. Îmi lipsește puțin această parte. Bojana Popovic, antrenoarea celor de la CSM București

Popovic a spus că își va face un nou tatuaj dacă va câștiga Liga Campionilor cu CSM București. Antrenoarea are deja șase stele tatuate pe mână, câte una pentru fiecare trofeu Champions League cucerit ca jucătoare.

„Evident. Vom vedea ce vom face. Ele (n.r. - jucătoarele) cu siguranță vor face ceva, dar nu vrem să ne spunem secretele”, a spus tehniciana, conform as.ro.

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