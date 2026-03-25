Investiție majoră în comună  N-are echipă în primele trei ligi, dar va avea gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională!
Stadionul din Bolintin-Deal FOTO: Facebook: Stadion Bolintin-Deal
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 22:10
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 09:55
  • Costurile de înlocuire a suprafeței de joc de la stadionul din Bolintin-Deal au fost duble față de cele de la Arena Națională, cea mai mare arenă a țării.

Bolintin-Deal, o micuță comună de doar șase mii de locuitori din județul Giurgiu, nu are în prezent echipă de fotbal în primele trei eșaloane ale României.

„M-a surprins ce-a făcut” După Pițurcă, și Edi Iordănescu îl arată cu degetul pe Ionuț Radu: „Există un protocol clar la națională”
Citește și
„M-a surprins ce-a făcut” După Pițurcă, și Edi Iordănescu îl arată cu degetul pe Ionuț Radu: „Există un protocol clar la națională”
Citește mai mult
„M-a surprins ce-a făcut” După Pițurcă, și Edi Iordănescu îl arată cu degetul pe Ionuț Radu: „Există un protocol clar la națională”

Stadionul din Bolintin-Vale are gazon mai scump decât Arena Națională

Primăria comunei Bolintin-Deal a atribuit pe 16 martie un contract de peste două milioane de lei pentru modernizarea bazei sportive din satul Mihai Vodă.

Lucrarea constă în schimbarea suprafeței de joc, dar și în împrejmuirea terenului. Contractul în valoare de 2 milioane de lei fără TVA (400.000 de euro) a fost atribuit firmei Sema Expert Buildings. Lucrările vor fi realizate pe un teren de peste 8.500 de metri pătrați.

Potrivit documentației tehnice, terenul nu îndeplinește în prezent cerințele FRF, fiind denivelat și fără sistem de irigație.

Proiectul de la stadionul din Mihai Vodă prevede: „refacerea completă a suprafeței de joc cu gazon natural, pe o structură de balast și piatră compactată, precum și instalarea unui sistem automat de irigare.

De asemenea, dimensiunile terenului vor fi ajustate la 94 x 54 de metri, cu zone de protecție perimetrală, astfel încât acesta să poată fi omologat pentru meciuri din Liga a III-a”, se precizează în documentele de atribuire”, se arată în documentele de atribuire, conform fanatik.ro.

Ce mai prevede proiectul

În afară de schimbarea gazonului și împrejmuirea terenului, investiția de la stadion prevede și o poartă de acces cu deschidere electrică, dar și instalații electrice și sanitare:

„Vor fi realizate instalații electrice și sanitare, montate echipamente tehnice și dotări specifice unei baze sportive funcționale. Garanția minimă solicitată pentru lucrări este de 36 de luni”, se mai arată în anunțul de licitație.

Procedura de atribuire nu a implicat o licitație și nici împărțirea contractului pe loturi, astfel că întreaga lucrare a fost contractată de un singur operator economic.

Preț dublu față de Arena Națională

Din documentele de licitație reiese că suma pentru înlocuirea suprafeței de joc este de minim 250.000 de euro, iar restul amenajărilor ar costa aproximativ 100.000 de euro.

În comparație, gazonul de pe Arena Națională, cea mai mare arenă a țării, a fost mult mai ieftin.

Conform sursei citate, Primăria Capitalei a plătit puțin peste 100.000 de euro pentru schimbarea gazonului în vara lui 2024. În vara anului trecut, gazonul a fost schimbat din nou, iar de această dată a costat aproape 120.000 de euro.

O singură dată costurile de la gazonul Arenei Naționale au fost similare cu cele ale trenului din Bolintin-Deal. Se întâmpla în 2021, atunci când România a organizat meciuri la Campionatul European. La acel moment, Primăria a înlocuit gazonul, dar și instalația de drenaj.

Unde ajung banii pentru gazonul de lux de la Bolintin-Deal

Primăria din Bolintin-Deal a acordat contractul firmei Sema Expert Buildings SRL, companie cu sediul în Ciorogârla, județul Ilfov. Firma este deținută integral și administrată de Alexandra-Elia Iorga.

Cifra de afaceri a ajuns la peste 12,4 milioane de lei în 2024, creștere de 39% față de anul anterior, iar profitul este de 1,2 milioane de lei, salt de peste 400% față de anul precedent.

Alexandra-Eliza Iorga este soția lui Cristian Răzvan Iorga, un apropiat al lui Adrian Ionel, directorul Unifarm, compania de stat care a realizat achizițiile centralizate din perioada pandemiei.

Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Adrian Ionel la un a de închisoare cu suspendare, în anul 2023. În primă instanță, fostul director al Unifarm fusese condamnat la șase ani și opt luni de închisoare cu executare.

Citește și

„Agresivitate și răutate” VIDEO. Cristi Săpunaru a analizat Turcia - România pentru GOLAZO.ro: „E adevărul pe care nu mi-l doream”
Nationala
21:16
„Agresivitate și răutate” VIDEO. Cristi Săpunaru a analizat Turcia - România pentru GOLAZO.ro: „E adevărul pe care nu mi-l doream”
Citește mai mult
„Agresivitate și răutate” VIDEO. Cristi Săpunaru a analizat Turcia - România pentru GOLAZO.ro: „E adevărul pe care nu mi-l doream”
Cădere în luna meciului cu Turcia ANALIZĂ. Man și Mihăilă, excelenți în februarie, au pierdut momentul de ascensiune. Dureri de cap în barajul de la Istanbul
Nationala
21:16
Cădere în luna meciului cu Turcia ANALIZĂ. Man și Mihăilă, excelenți în februarie, au pierdut momentul de ascensiune. Dureri de cap în barajul de la Istanbul
Citește mai mult
Cădere în luna meciului cu Turcia ANALIZĂ. Man și Mihăilă, excelenți în februarie, au pierdut momentul de ascensiune. Dureri de cap în barajul de la Istanbul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
STADION GAZON arena nationala bolintin-deal
Știrile zilei din sport
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Nationala
00:10
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Citește mai mult
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Nationala
25.03
„Nu avem nicio șansă” Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat
Citește mai mult
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Nationala
25.03
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Nationala
25.03
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Citește mai mult
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:34
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
11:29
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
11:59
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
11:12
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion”  A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
