Investiție majoră în comună  N-are echipă în primele trei ligi, dar va avea gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională!

Costurile de înlocuire a suprafeței de joc de la stadionul din Bolintin-Deal au fost duble față de cele de la Arena Națională, cea mai mare arenă a țării.

Bolintin-Deal, o micuță comună de doar șase mii de locuitori din județul Giurgiu, nu are în prezent echipă de fotbal în primele trei eșaloane ale României.

Primăria comunei Bolintin-Deal a atribuit pe 16 martie un contract de peste două milioane de lei pentru modernizarea bazei sportive din satul Mihai Vodă.

Lucrarea constă în schimbarea suprafeței de joc, dar și în împrejmuirea terenului. Contractul în valoare de 2 milioane de lei fără TVA (400.000 de euro) a fost atribuit firmei Sema Expert Buildings. Lucrările vor fi realizate pe un teren de peste 8.500 de metri pătrați.

Potrivit documentației tehnice, terenul nu îndeplinește în prezent cerințele FRF, fiind denivelat și fără sistem de irigație.

Proiectul de la stadionul din Mihai Vodă prevede: „refacerea completă a suprafeței de joc cu gazon natural, pe o structură de balast și piatră compactată, precum și instalarea unui sistem automat de irigare.

De asemenea, dimensiunile terenului vor fi ajustate la 94 x 54 de metri, cu zone de protecție perimetrală, astfel încât acesta să poată fi omologat pentru meciuri din Liga a III-a”, se precizează în documentele de atribuire”, se arată în documentele de atribuire, conform fanatik.ro.

Ce mai prevede proiectul

În afară de schimbarea gazonului și împrejmuirea terenului, investiția de la stadion prevede și o poartă de acces cu deschidere electrică, dar și instalații electrice și sanitare:

„Vor fi realizate instalații electrice și sanitare, montate echipamente tehnice și dotări specifice unei baze sportive funcționale. Garanția minimă solicitată pentru lucrări este de 36 de luni”, se mai arată în anunțul de licitație.

Procedura de atribuire nu a implicat o licitație și nici împărțirea contractului pe loturi, astfel că întreaga lucrare a fost contractată de un singur operator economic.

Preț dublu față de Arena Națională

Din documentele de licitație reiese că suma pentru înlocuirea suprafeței de joc este de minim 250.000 de euro, iar restul amenajărilor ar costa aproximativ 100.000 de euro.

În comparație, gazonul de pe Arena Națională, cea mai mare arenă a țării, a fost mult mai ieftin.

Conform sursei citate, Primăria Capitalei a plătit puțin peste 100.000 de euro pentru schimbarea gazonului în vara lui 2024. În vara anului trecut, gazonul a fost schimbat din nou, iar de această dată a costat aproape 120.000 de euro.

O singură dată costurile de la gazonul Arenei Naționale au fost similare cu cele ale trenului din Bolintin-Deal. Se întâmpla în 2021, atunci când România a organizat meciuri la Campionatul European. La acel moment, Primăria a înlocuit gazonul, dar și instalația de drenaj.

Unde ajung banii pentru gazonul de lux de la Bolintin-Deal

Primăria din Bolintin-Deal a acordat contractul firmei Sema Expert Buildings SRL, companie cu sediul în Ciorogârla, județul Ilfov. Firma este deținută integral și administrată de Alexandra-Elia Iorga.

Cifra de afaceri a ajuns la peste 12,4 milioane de lei în 2024, creștere de 39% față de anul anterior, iar profitul este de 1,2 milioane de lei, salt de peste 400% față de anul precedent.

Alexandra-Eliza Iorga este soția lui Cristian Răzvan Iorga, un apropiat al lui Adrian Ionel, directorul Unifarm, compania de stat care a realizat achizițiile centralizate din perioada pandemiei.

Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Adrian Ionel la un a de închisoare cu suspendare, în anul 2023. În primă instanță, fostul director al Unifarm fusese condamnat la șase ani și opt luni de închisoare cu executare.

