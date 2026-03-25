„Agresivitate și răutate" VIDEO. Cristi Săpunaru a analizat Turcia - România pentru GOLAZO.ro: „E adevărul pe care nu mi-l doream"
Cristi Săpunaru a jucat 36 de meciuri la naționala României
Nationala

alt-text Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 21:16
  • Cristi Săpunaru mizează pe atitudine la Turcia - România: „Dorință, răutate, agresivitate” sunt, în opinia lui, armele cu care România poate echilibra duelul pe care gazdele îl câștigă pe hârtie.
  • În dialogul cu GOLAZO.ro, Sapunaru spune că atmosfera de la Istanbul îl îngrijorează: fostul internațional crede că tocmai de aceea Turcia era adversarul pe care și-ar fi dorit să-l evite.
  • Fostul internațional e convins că Mircea Lucescu poate fi un atu major: experiența și cunoașterea fotbalului turc pot conta enorm într-un meci de baraj.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cristi Săpunaru a discutat preț de câteva minute cu GOLAZO.ro pe seama meciului Turcia - România. Fostul fundaș vede în agresivitate, atitudine și forța grupului principalele arme ale României înaintea barajului cu Turcia, în drumul spre Cupa Mondială 2026.

Fostul internațional avertizează însă că atmosfera de la Istanbul va fi un adversar în sine și spune clar: „Turcia era echipa pe care nu mi-o doream”.

Săpunaru nu ocolește realitatea, dar nici nu exclude șansa tricolorilor în ciuda individualităților din lotul turcilor: „Nu jucăm cu Franța, Germania sau Spania”.

„Turcia era echipa pe care nu mi-o doream”

Cristi, ne aflăm aproape de meciul României cu Turcia. Cum am putea compensa diferența de pe hârtie?

E o diferență de valoare și pe hârtie, dar și la echipele unde joacă adversarii noștri. Dorință, răutate, agresivitate, cam asta e ce am putea face în plus pentru a egala forțele. Am încredere în băieți, chiar dacă am spus că Turcia este echipa pe care nu mi-o doresc.

Ce te face să crezi că am putea reuși?

Am lipsit foarte mult timp de la un Campionat Mondial și au fost generații întregi care au încercat și nu au reușit. Generația asta are o șansă, pentru că suntem la doar două meciuri distanță și, acum să fim serioși, nu jucăm cu Franța, Germania sau Spania. Jucăm cu Turcia, care e o echipă valoroasă, dar trebuie să avem încredere, pentru că avem și noi atuurile noastre.

România, între problemele de lot și șansa unei generații

Impresia generală este că acest meci nu ne prinde într-un moment foarte bun. Tu cum vezi?

Da! Sunt și accidentările de vină și anumiți jucători care nu joacă la echipele de club. Dar gândește-te că toate țările au astfel de probleme când se apropie meciurile importante, apar accidentările. Jucătorii sunt rulați foarte mult la echipele de club, mai ales în campionatele puternice. Se joacă undeva la 60 și ceva de meciuri într-un an, ceea ce e enorm de mult.

„La ei, când joacă naționala, e ceva nebunesc!”

Cunoști campionatul Turciei. Cum crezi că va fi la Istanbul?

De asta am și zis că mi-aș fi dorit să evităm Turcia. Nu e vorba doar de valoarea lotului, ci de atmosfera de acolo. Turcii sunt una dintre cele mai naționaliste țări, iar suporterii sunt extraordinari, sunt fanatici.

Era mai bine dacă acest meci nu se juca la Istanbul?

Da! Dar depinde și de stadion. Și prin Izmir sunt niște echipe care dărâmă orașe, dar când e vorba de echipa națională la ei e ceva nebunesc!

Ai jucat într-o astfel de atmosferă și îți plăcea.

Mă înnebunea!

Ce îi sfătuiești pe jucători?

Nimic! Ne-am apucat de fotbal pentru că iubim fotbalul și ne-a plăcut. Când am ajuns să jucăm într-o astfel de atmosferă, atunci îți dai seama că ești cu adevărat fotbalist. Am fost fotbaliști când am jucat cu 50.000, 60.000, 80.000 de spectatori și ți se ridica părul pe tine. Asta e plăcerea! Și la teatru, dacă se duce actorul și joacă în fața sălii goale, nu prea e ce vrea el!

Mircea Lucescu, omul care poate înclina balanța

Cât contează că-l avem până la urmă pe Mircea Lucescu pe bancă?

Asta e ideea de bază, pentru că a lucrat la naționala Turciei și cunoaște tot fotbalul turc, urmărește jucătorii echipei naționale de acolo. E un plus pentru noi, dar jucătorii trebuie să înțeleagă ceea ce le spune Mircea Lucescu.

„Pentru un portar, un asemenea meci ar fi greu”

Îl cunoști pe Aioani, dar se vorbește și despre faptul că ar putea reveni Ionuț Radu, pentru că nu ar avea o leziune foarte gravă. Dacă va fi Aioani în poartă, cum ar fi să debuteze într-un astfel de meci?

Greu! Pentru toți trei portari ar fi foarte greu! Până la urmă, astea sunt meciurile pentru care te-ai apucat de fotbal. N-ai nimic de pierdut, pentru că plecăm outsideri din toate punctele de vedere. Consider că cei 11 care vor intra și cei cinci, sau câte schimbări va face nea Mircea, vor da totul pentru națională și pentru a avea acel baraj cu Kosovo (n.r. - sau cu Slovacia)!

„Aș alege agresivitatea și răutatea!”

Dacă ai fi căpitan, ce le-ai spune în vestiar?

Nu cred că sunt foarte multe de spus la un asemenea meci. Seamănă cu un derby din campionat și pentru asta te apuci de fotbal, pentru meciuri la națională și să o reprezinți.

Presupun că ești de acord cu lotul convocat de Mircea Lucescu, dar ce ai alege? Jucători cu mai multă experiență, mai în formă?

Aș alege agresivitatea și răutatea! Astea sunt pentru mine baza echipei într-un astfel de meci. Turcii sunt foarte răi! Ne-am uitat la meciurile celor de la Galatasaray din Champions League, au jucat cu niște echipe tari și au scos echipe bune.

Cum ar trebui să procedăm, să-i enervăm?

Oricum, dacă ținem foarte mult de 0-0, o să se enerveze, la fel și suporterii. Dacă vrei să egalezi o echipă ca putere, trebuie să dai mai mult decât ei. Asta e părerea mea.

120
de meciuri a disputat Săpunaru în Turcia: 105 pentru Kayserispor (iulie 2017 - iulie 2019, ianuarie 2020 - iulie 2021) și 15 pentru Denizlispor (iulie 2019 - ianuarie 2020)

„Dacă trec de Turcia, să rămână cu picioarele pe pământ”

Ce ar însemna pentru naționala României să treacă peste acest meci cu Turcia? Cum s-ar transforma?

Nu vreau să se transforme. Dacă trec de Turcia, trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să fie aceiași jucători, conștienți că pot face ceva pentru România.

Care crezi că sunt jucătorii care ar putea surprinde?

Nu cred că avem jucători care pot surprinde, dar am avut grup și cred că pot face la fel ca în vorba aia: „Toți pentru unul și unul pentru toți”. Văd un Rațiu care ar putea să facă mai mult și îmi place mult. Poate face și faza ofensivă, și faza defensivă.

Mai sunt Man, Mihăilă, Nicolae Stanciu în centru, pe care îl știu de atâția ani și e o piesă importantă pentru națională. Ei toți formează un grup și o echipă și trebuie să funcționeze exact ca un mecanism.

Ești optimist în privința României? Ne poți da un pronostic?

Da! Mi-aș dori să se termine 1-1 și să ne calificăm la penalty-uri! Dacă va fi altceva, doar Dumnezeu știe.

Pe urmele lui Lucescu și Pancu FOTO+VIDEO. Reportaj de la locul unde românii au scris deja istorie: cum ajungi și ce trebuie să știi despre arena lui Beșiktaș
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
