Calificarea se decide în Bulgaria  Borac Banja Luka, remiză cu Levski Sofia » Învingătoarea „dublei” poate da peste U Craiova

Borac Banja Luka și Levski Sofia au remizat, scor 1-1, în prima manșă a „dublei” din turul I preliminar din Liga Campionilor.

Câștigătoarea acestei duble va fi adversara campioanei României, U Craiova, în turul următor, dacă oltenii vor trece de ML Vitebsk.

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Meciul a început excelent pentru campioana Bosniei, care a obținut o lovitură de pedeapsă încă din minutul 9.

Borac Banja Luka, remiză cu Levski Sofia, în prima manșă din turul I preliminar al Ligii Campionilor

Atacantul Luka Juricic (29 de ani), fost jucător al celor de la CFR Cluj, a transformat și a deschis scorul pentru gazde.

Oaspeții au reușit să restabilească egalitatea la 10 minute după reluarea jocului. Introdus la pauză, irlandezul Armstrong Oko-Flex (24 de ani) și a trecut numele pe tabelă.

Nu s-a mai întâmplat nimic până la final, iar calificarea se va decide la meciul retur, programat pe 14 iulie, cu începere de la 20:30, pe terenul campioanei Bulgariei.

Învingătoarea urmează să dea piept în turul II preliminar cu câștigătoarea „dublei” ML Vitebsk - Universitatea Craiova.

Dacă vor trece de campioana Belarusului, oltenii ar urma să joace în deplasare, pe 21/22 iulie, în timp ce returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Bănie, pe 28/29 iulie.

În cazul în care va fi eliminată, campioana României va retrograda direct în turul 2 din Conference League, unde va înfrunta pierzătoarea dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska (Muntenegru).

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