„E ca un nou început!”  Borisav Burmaz, dezvăluiri despre accidentarea care l-a ținut 276 de zile pe tușă: „Fără mama nu știu ce mă făceam”

Borisav Burmaz (24 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit despre revenirea sa la antrenamentele giuleștenilor, după ce a suferit o accidentare gravă în vara anului trecut.

Burmaz a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025, scor 0-1.

Borisav Burmaz: „Pentru mine este ca un nou început”

Borisav Burmaz a vorbit despre revenirea sa la antrenamente, după ce a absentat aproape un an din cauza problemelor medicale.

„Sunt doar foarte fericit că m-am întors, că pot fi din nou alături de echipă. Sunt aici ca să particip la meciuri, să ajut echipa în orice fel pot. Așa că da, pentru mine este ca un nou început. Pentru mine sezonul începe din nou.

A fost o recuperare lungă, peste câteva zile se vor împlini nouă luni de când…”, a spus atacantul sârb într-un interviu pentru clubul Rapid.

700.000 de euro este cota de piață a lui Borisav Burmaz, conform Transfermarkt

În ciuda perioadei îndelungate în care a lipsit de pe teren, Burmaz a declarat că este gata să muncească cât mai mult.

„Da, e mult timp. Începe un nou capitol. Nu mă mai uit înapoi la accidentare, a rămas în urmă. Voi continua doar să muncesc, să mă antrenez, să joc, să ajut echipa în orice mod.

Au trecut foarte multe zile și acum am mult mai multă dorință să mă antrenez și să concurez cu ceilalți jucători. Abia aștept următorul antrenament”, a mai spus Borisav Burmaz.

Borisav Burmaz: „ Mi-a lipsit enorm fotbalul”

Atacantul Rapidului a explicat cât de mult înseamnă fotbalul pentru el.

„Am fost atât de entuziasmat încât nici nu am putut să dorm aseară (n.r. - marți). Mi-a lipsit enorm fotbalul, antrenamentele cu echipa, jocul în sine. Cred că orice jucător, aflat în locul meu, ar simți la fel.

Sunt foarte fericit și entuziasmat pentru antrenamente, pentru competiție. Pentru mine, fotbalul este totul. Joc fotbal de când eram, să zicem, un copil mic. Iar când nu poți face ceea ce iubești cel mai mult, e foarte greu.

Suntem profesioniști și trebuie să trecem prin acest proces de recuperare. Acum s-a terminat și sunt foarte fericit și entuziasmat că m-am întors”, a adăugat Burmaz.

Când ești aici în fiecare zi, te antrenezi zilnic și concurezi constant, cred că jucătorii pot deveni puțin epuizați de presiune și de tot ce implică aceasta. Uneori au nevoie de o «reîncărcare», nu neapărat o vacanță, dar ceva care să-i scoată din rutina fotbalului și a cantonamentelor. Cred că am reușit să fac asta. Borisav Burmaz, atacant Rapid

„Sunt două momente dificile: începutul și finalul recuperării”

Burmaz a precizat și care au fost cele mai dificile momente din timpul recuperării sale.

„Sunt două momente dificile: începutul și finalul recuperării. Finalul e greu pentru că ai impresia că poți să joci, vezi linia de sosire, dar nu încă nu ai ajuns acolo. Și apoi începutul, când începi recuperarea, când ai dureri și nu poți face aproape nimic.

Mama mea a fost mereu cu mine, mă ducea la clinică și apoi acasă. Aceste două etape sunt cele mai dificile. Fără mama nu știu cum aș fi trecut peste această perioadă, nu puteam să conduc, nu puteam face nimic.

Nu știu ce aș face fără fotbal. Trebuia să revin. Nu m-am gândit la altceva, doar la revenire. Asta e viața mea. Iubesc fotbalul enorm”.

Întrebat ce simțea în momentul când vedea meciurile Rapidului și el nu putea juca din cauza accidentării, sârbul a precizat:

„Nu e neapărat frustrare sau furie, ci mai mult dorința de a fi acolo, de a ajuta, de a alerga alături de echipă, de a ajuta cumva.

Este dificil atunci când te afli într-o situație în care simți că nu poți face nimic, trebuie doar să te odihnești și să te recuperezi. Asta e partea cea mai dificilă”.

„Suntem foarte aproape de obiectiv”

Burmaz a vorbit și despre obiectivul Rapidului, cu 8 etape înainte de finalul campionatului.

„Suntem foarte aproape de obiectiv. Trebuie să rămânem concentrați pe obiectivul nostru și să continuăm să muncim ca și cum ar fi începutul sezonului, să dăm totul din noi până la final.

Cred că rezultatele vor veni în urma efortului nostru și, cu sprijinul fanilor, cred că putem realiza lucruri cu adevărat mari aici. Trebuie să facem tot posibilul ca să nu avem regrete la final. Pentru mine, asta e cel mai important”.

Ăsta e obiectivul meu acum, în săptămânile astea, să-i demonstrez antrenorului (n.r. Costel Gâlcă) că sunt în formă. Borisav Burmaz

Borisav Burmaz a fost transferat de Rapid în ianuarie 2024 de la formația sârbă Vozdovac, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

În a doua jumătate a sezonului 2023/2024, imediat după sosirea sa, Burmaz a jucat 19 meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit două pase decisive.

În sezonul trecut, atacantul sârb a bifat 37 de apariții pentru giuleșteni în toate competițiile și a marcat 4 goluri.

Pentru Rapid urmează meciul cu U Cluj de duminică, de la ora 20:30, din etapa #3 din play-off. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

