Continuă scandalul pariurilor  Noi audieri în „Dosarul Păulești”, după trucarea unui meci. Încă cinci persoane au fost puse sub control judiciar +14 foto
Continuă scandalul pariurilor Noi audieri în „Dosarul Păulești", după trucarea unui meci. Încă cinci persoane au fost puse sub control judiciar

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 10:53
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 10:53
  • Poliţia Municipiului Ploieşti continuă cercetările privind „Dosarul Păulești”, care vizează trucarea unui meci din Liga 3 pentru pariuri.
  • Alte cinci persoane au fost reținute de autorități și apoi puse sub control judiciar. Detalii, mai jos.

Ancheta privind trucarea meciului din „Dosarul Păulești” vizează partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, disputată la 6 decembrie 2025, în Liga 3.

Miercuri, polițiștii au reținut alte cinci persoane pentru 24 de ore, scrie news.ro, după ce, pe 25 februarie, au desfășurat 34 de percheziții în București și în județele Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj și Ilfov și au audiat 21 de persoane.

Ulterior, Judecătoria Ploiești a dispus arestarea preventivă a doi suspecți.

Cercetările continuă în „Dosarul Păulești”. Alte cinci persoane au fost audiate

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti au continuat cercetările privind manipularea rezultatului partidei Victoria Traian - CS Păulești, 4-0.

Procurorul de caz a decis ca persoanele reținute miercuri să fie cercetate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și a dispus extinderea acţiunii penale.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii decembrie 2025, mai multe persoane ar fi utilizat informaţii privilegiate privind rezultatul unui meci disputat de o echipă din judeţul Prahova, plasând pariuri sportive în mod coordonat, creând aparenţa unor pariuri legale, deşi caracterul aleatoriu al jocului ar fi fost înlăturat.

De asemenea, din cercetări a reieşit că un membru al staff-ului tehnic al unei echipe ar fi contribuit la facilitarea obţinerii unor rezultate prestabilite, inclusiv prin influenţarea componenţei echipei şi prin crearea unui context favorabil pentru atingerea scorului urmărit”, a transmis Poliţia.

Doi fotbaliști au fost plasați sub control judiciar

În acest dosar, au efectuate la finalul lunii februarie 34 de percheziții în județele Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj și Ilfov, precum și în București. În vederea completării probatoriului, 21 de persoane au fost audiate.

Două persoane au fost arestate preventiv pentru înșelăciune în domeniul pariurilor sportive: finanțatorul CS Păulești, Claudiu Blaga, și impresarul Alexandru-Andrei Cristescu.

Doi fotbaliști, Gabriel Matei și Marius Sanda, au fost puși în control judiciar pentru 60 zile.

Portarul Raul Papp, fratele internaționalului Paul Papp, de la Petrolul, a fost și el audiat și este cercetat penal.

Ce scria CS Păulești după „blatul” cu Victoria Traian

„Pentru echipa noastră, confruntarea a fost una complicată încă din start, ținând cont de lotul serios afectat de accidentări și suspendări.

Staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar 14 jucători de câmp, dintre care 6 juniori, iar echipa a fost nevoită să abordeze meciul fără portar de rezervă.

Evoluția a fost una modestă, cu mai multe greșeli în apărare, influențate și de starea extrem de proastă a gazonului. Totuși, CS Păulești și-a creat ocaziile sale importante.

La scorul de 0-0, formația noastră a lovit bara porții adverse de două ori, prin Sora și Sârbu, ratând șansa de a deschide scorul.

În repriza secundă, băieții noștri au continuat să preseze, iar Levy a trimis și el mingea în bara transversală. În ciuda eforturilor, gazdele au gestionat mai bine momentele importante și au obținut o victorie meritată.

  • Primul 11: Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora
  • Au mai intrat: Iordan, Cotună”, nota CS Păulești despre meci.

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
