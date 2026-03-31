Noapte de coșmar în Kosovo Ce li s-a întâmplat turcilor înaintea barajului CM. Și ce li se pregătește pe stadion!
Așa au arătat exploziile de artificii la Priștina, în jurul hotelului Turciei
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 14:45
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 14:45
  • Turcii au avut noapte albă la Priștina, pentru că fanii kosovari au făcut totul să nu-i lase să doarmă pe jucătorii lui Vincenzo Montella. 
  • Ce au făcut suporterii rivali înaintea finalei play-off-ului Kosovo - Turcia. Și ce scenografie au pregătit pentru meciul de marți (21:45): eroul anti-otoman! 

Să joci la Priștina este extrem de dificil, mai ales într-un asemenea moment, când miza e calificarea la Campionatul Mondial.

Turcia așteaptă de 24 de ani întoarcerea la CM, dar pentru Kosovo ar fi o premieră absolută.

Ultrașii Kosovo, focuri de artificii toată noaptea la hotelul Turciei. Au tras și spre ferestre

Jucătorii lui Vincenzo Montella, care i-au eliminat pe „tricolori” în semifinale, 1-0 la Istanbul, nu prea au dormit în noaptea de luni spre marți.

După miezul nopții, ultrașii kosovari au înconjurat hotelul Semilunii, Swiss Diamond, și au declanșat focul de artificii, repetat de mai multe ori până dimineață.

Federația de la Istanbul (TFF) a reacționat. „Nici măcar nu exista securitate în jurul hotelului. Fanii kosovari au făcut un mare foc de artificii și i-au trezit pe jucătorii noștri”, a protestat TFF, potrivit Blic.

Mai mult: cotidianul turc Fanatik susține că suporterii adverși au tras mai multe salve direct spre ferestrele camerelor jucătorilor. Nu doar spre cer.

Scenografia Kosovo: eroul albanez care a luptat contra otomanilor

Galeria Kosovo pregătește și o scenografie în timpul meciului, conform site-ului sportsport.ba.

Va afișa un steag în care apare eroul albanez Gjorgj Kastrioti „Skanderbeg”, care a luptat 25 de ani contra Imperiului Otoman, fiind recunoscut drept un simbol al rezistenței împotriva turcilor în secolul XV.

A mai realizat în urmă cu patru ani o scenografie cu Skanderbeg.

Sârbii anti-imperiu: sultan ucis! Răspuns: „Sunteți toți fii ai turcilor!”

Același sportsport.ba amintește cu ce scenografie i-au primit ultrașii sârbi ai lui Partizan Belgrad pe jucătorii și fanii lui Fenerbahce în EuroLiga de baschet, în noiembrie 2025.

Cavalerul sârb Milos Obilic îl omora pe sultanul otoman Murad I în timpul bătăliei pentru Kosovo, în 1389.

La retur, suporterii lui Fener i-au așteptat la Istanbul cu un mesaj dur pe sârbi: „Sunteți toți fii ai turcilor!”.

