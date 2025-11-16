Dortmund - Bistrița 32-36 Gloria câștigă cu același scor ca în România și continuă parcursul excelent în  Liga Campionilor

Borussia Dortmund - Gloria Bistrița 32-36. Echipa antrenată de Carlos Viver a câștigat ultimul meci programat în acest an în Liga Campionilor.

Gloria se menține pe locul 3 în clasamentul Grupei A, aproape de Gyor și Metz.

Gruparea bistrițeană a ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile, dintre care patru în EHF Champions League.

Borussia Dortmund - Gloria Bistrița 32-36 . A șasea victorie în EHF Champions League

Gloria a început excelent meciul (0-3) și a condus în trei rânduri la șase goluri diferență în prima repriză (10-16, 11-17 și 12-18), însă avantajul la pauză a fost mai mic (16-19).

Repriza secundă a fost foarte asemănătoare, diferența maximă a fost tot de 6 goluri, înregistrată de alte trei ori, iar scorul final a fost 32-36.

Cele mai bune marcatoare pentru Gloria Bistrița au fost Seraficeanu (10 goluri) și Ostase (6), în timp ce Lassource (9) s-a remarcat de la Borussia Dortmund.

Elevele lui Carlos Viver s-au impus cu același rezultat și în România, cu o săptămână în urmă.

A fost ultimul meci din Liga Campionilor jucat de Gloria în acest an. Competiția se va relua pe 10 ianuarie, după disputarea Campionatului Mondial.

Buducnost va veni la Bistrița pe 10 ianuarie, iar Gloria va juca pe 18 ianuarie pe terenul lui Esjberg.

Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în grupa A:

29-26 cu Storhamar

34-33 cu Debrecen

24-31 cu Metz

18-33 cu Gyor

38-35 cu Esbjerg

29-26 cu Budunost

36-32 şi 36-32 cu Dortmund.

Clasamentul Grupei A după 8 etape

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Gyor 282-203 16 2. Metz 259-211 14 3. Gloria Bistrița 244-248 12 4. Esbjerg 262-239 9 5. Debrecen 229-250 4 6. Storhamar 201-224 4 7. Dortmund 232-265 4 8. Buducnost 184-253 1

Primele două clasate se califică în sferturi

Locurile 3-6 merg în play-off-ul pentru sferturi

În Grupa B, CSM București se află pe locul 5, cu 8 puncte după 8 meciuri.

