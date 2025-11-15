CSM București - Sola HK 34 - 31 „Tigroaicele” au câștigat ultimul meci din 2025 în EHF Champions League

CSM București - Sola HK 34-31. Campioana României a câștigat ultimul meci programat în acest an în Liga Campionilor.

CSM București s-a aflat la al doilea meci european sub comanda Iuliei Curea, care a preluat temporar poziția de antrenor principal, după ce Adrian Vasile a fost demis în urma eșecului cu Odense.

CSM București - Sola HK 34-31 . Campioana României încheie anul european cu o victorie

După victoria de runda trecută, din Norvegia, CSM București nu a avut nicio emoție la a doua partidă desfășurată în compania celor de la Sola HK.

Campioana României a controlat partida desfășurată în Sala Dinamo, iar după primele 30 de minute avea un avans de 8 goluri, 20-12.

În repriza secundă, „tigroaicele” s-au distanțat chiar și la o diferență de +10, însă au redus turația în ultimele minute, iar disputa s-a încheiat 34-31.

A fost ultimul meci din Liga Campionilor jucat de CSM în acest an. Competiția se va relua pe 10 ianuarie, după disputarea Campionatului Mondial.

Pe 11 ianuarie, CSM se deplasează la Odense, iar pe 18 ianuarie la București vine Krim.

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor

Nr. Echipa Meciuri Puncte 1. Brest Bretagne 7 14 2. Odense 7 11 3. Ferencvaros 7 8 4. CSM București 8 8 5. Ikast Handbold 7 8 6. Podravka Vegeta 7 5 7. Ljubljana 7 4 8. Sola 8 0

