Bistrița - Dortmund 36-32 A cincea victorie pentru formația lui Carlos Viver în EHF Champions League. Cum arată clasamentul

  • Gloria Bistrița - Borussia Dortmund 36-32. Victorie importantă pentru formația lui Carlos Viver.
  • Echipa noastră a urcat pe poziția a treia, la două puncte în spatele celor de la Metz.

Gloria Bistrița traversează o formă foarte bună, cu 5 victorii consecutive adunate în toate competițiile, dintre care trei doar în Liga Campionilor.

Gloria Bistrița - Borussia Dortmund 36-32. A cincea victorie a româncelor în EHF Champions League

Meciul din ultima etapă a turului fazei grupelor a adus mai multe răsturnări de situație. Dortmund s-a distanțat la 3 goluri pe tabelă la începutul primei reprize, însă Bistrița a reușit o revenire fantastică, a condus cu 5 goluri, reușind să intre la pauză cu un avantaj de trei reușite.

Aproape de jumătatea părții secunde, nemțoaicele au reușit din nou să preia avantajul, însă elevele lui Carlos Viver aveau să revină din nou în ultimele 10 minute.

Cu multiple intervenții ale portarului Perseca și o prestație excelentă a jucătoarei spaniole Delgado, Bistrița s-a desprins mult în ultimele 3 minute și a consolidat avantajul de pe tabelă, până la scorul final, 36-32.

Principalele marcatoare ale echipei noastre au fost: So Delgado, cu 11 goluri, Nusser cu 8, Seraficeanu și Ostase, cu 4 reușite fiecare.

Clasamentul Grupei A la finalul turului

LocEchipăMeciuriPuncte
1.Gyor714
2.Metz712
3.Gloria Bistrița710
4.Esbjerg78
5.Debrecen Schaeffler74
6.Storhamar74
7.Dortmund74
8.Buducnost70

borussia dortmund gloria bistrita handbal feminin EHF Champions League
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share