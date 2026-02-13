Borussia Dortmund a luat o decizie inedită pentru a crește gradul de conștientizare în rândul fanilor în privința cancerului.

În plină luptă pentru titlu cu Bayern Munchen, Dortmund are și o inițiativă importantă extra-fotbal.

Dortmund, decizie inedită. Nemții au instalat corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci

Înainte de meciul de vineri seară, cu Mainz, în fața arenei Signal Iduna Park au fost amenajate patru corturi unde fanii pot opri pentru a face un screening pentru depistarea cancerului testicular.

Dortmund a colaborat cu fundația FAQ YOU într-o campanie denumită „Balls for Balls” (Mingi pentru Mingi) prin care vrea să încurajeze bărbații să nu mai evite doctorul și să meargă mai des la controale preventive.

Astfel, fanii pot alege înainte de partida cu Mainz să își facă un screening gratuit și să discute cu un urolog. După control, ei vor primi cadou din partea clubului o minge semnată de jucătorii favoriți.

Stadionul lui Dortmund a fost împânzit cu mesaje. Pe tabelă a apărut în germană mesajul: „Verifică-ți testiculele”, în timp ce pe reclamele de la marginea terenului și pe stegulețele de la corner au afișat numele campaniei „Balls for Balls”.

Sebastian Haller, diagnosticat cu cancer testicular: „Nu trebuie să-ți fie rușine să te verifici”

Campania nu este întâmplătoare. În vara lui 2022, Sebastian Haller, abia transferat de Dortmund de la Ajax, era diagnosticat cu cancer testicular.

A avut nevoie de două intervenții chirurgicale și 4 runde de chimioterapie pentru a stopa boala. La jumătate de an distanță, în ianuarie 2023, atacantul era deja înapoi pe teren!

„Urologul m-a ajutat să nu-mi fie frică. Mi-a spus că mă pot vindeca de tot și l-am crezut pe cuvânt”, mărturisea Haller, într-un interviu cu BBC. Și îi încuraja pe fani: „Cel mai important este să nu te gândești că se întâmplă doar altor persoane. Trebuie să ne verificăm. Nu trebuie să-ți fie rușine. Nu o face doar pentru noi, ci și pentru familie și prieteni. Controalele pot salva vieți”.

