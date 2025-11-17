„Avem cea mai proastă imagine” Traian Băsescu, după incidentele de la Bosnia - România: „Prea mulți oameni care comit ilegalități în UE”

Traian Băsescu (74 de ani), fostul președinte al României din perioada 2004-2014, a vorbit despre incidentele de la partida Bosnia - România, scor 3-1.

După ce suporterii români au afișat în Belgrad un banner prin care îl glorificau pe Ratko Mladic, criminal de război, suporterii bosniaci au scandat de mai multe ori „Țiganii, țiganii” pe parcursul partidei.

Traian Băsescu, după Bosnia - România: „Avem o imagine proastă în Europa”

La finalul meciului, mai mulți suporteri români ar fi fost loviți de către forțele de ordine, după ce au strigat „Serbia, Serbia”.

Fostul președinte a vorbit despre acest subiect într-un context mai amplu și a declarat că se teme de ce ar putea urma.

„Ce s-a strigat e groaznic!

Avem cea mai proastă imagine din statele europene în Europa. Avem prea mulți oameni care comit ilegalități în interiorul Uniunii Europene.

Prea multe bande de trafic de carne vie, prea multe bande transfrontaliere, prea mulți implicați în traficul de droguri, iar totul este în presa locală.

Apropo de chestiunea cu imaginea noastră, mă uit la câtă violență e pe străzi în ultima vreme. Mă tem că vom ajunge să avem bande care ies cu bâtele pe stradă și își bat vecinii, pe cei care deranjează în trafic...

E prea multă violență și prea multă toleranță”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Despre eșecul tricolorilor în fața Bosniei, fostul președinte a spus: „Mă doare sufletul. După ce am condus cu 1-0, să pierdem...”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport