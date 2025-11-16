- BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii meciului la Prima TV, a dezvăluit că a fost martor la scenele incredibile prin care au trecut suporterii „tricolorilor”.
- Aceștia au fost bătuți cu bestialitate la finalul partidei de către autoritățile locale, după ce au început să scandeze: „Serbia, Serbia”.
Grădinescu a declarat că scutierii prezenți pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica nu au mai ținut cont de nimic și au lovit inclusiv copii, care erau însoțiți de adulți.
BOSNIA - ROMÂNIA. Emil Grădinescu: „Nu se uitau că sunt și copii, dădeau fără niciun fel de discernământ!
„Galeria noastră a fost bătută cu brutalitate. Ai noștri au strigat la un moment dat «Serbia, Serbia», dar asta după ce au plecat suporterii bosniaci.
A intervenit armata atunci, care a intrat pe sus, s-a infiltrat pe acolo. Au intrat în marginea galeriei noastre și au dat cu bâte în ai noștri, cu sălbăticie.
Pe care îi prindeau dădeau în ei, ca într-o turmă de oi. Ei sunt acolo într-un continuu război, indiferent dacă e meci de fotbal, baschet sau altceva. Probabil că e în ADN-ul lor.
Au dat în ei cum bați covoarele. Nu se uitau că sunt și copii, dădeau fără niciun fel de discernământ! Dădeau în ei ca în saltele”, a declarat Emil Grădinescu, potrivit fanatik.ro.
FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1
Galerie foto (18 imagini)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Gol
|Punctaj
|1. Austria
|7
|21-3 (+18)
|18
|2. Bosnia
|7
|16-6 (+10)
|16
|3. România
|7
|12-9 (+3)
|10
|4. Cipru
|8
|11-11 (0)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj