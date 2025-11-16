BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii meciului la Prima TV, a dezvăluit că a fost martor la scenele incredibile prin care au trecut suporterii „tricolorilor”.

Aceștia au fost bătuți cu bestialitate la finalul partidei de către autoritățile locale, după ce au început să scandeze: „Serbia, Serbia”.

Grădinescu a declarat că scutierii prezenți pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica nu au mai ținut cont de nimic și au lovit inclusiv copii, care erau însoțiți de adulți.

BOSNIA - ROMÂNIA. Emil Grădinescu: „Nu se uitau că sunt și copii, dădeau fără niciun fel de discernământ!

„Galeria noastră a fost bătută cu brutalitate. Ai noștri au strigat la un moment dat «Serbia, Serbia», dar asta după ce au plecat suporterii bosniaci.

A intervenit armata atunci, care a intrat pe sus, s-a infiltrat pe acolo. Au intrat în marginea galeriei noastre și au dat cu bâte în ai noștri, cu sălbăticie .

Pe care îi prindeau dădeau în ei, ca într-o turmă de oi. Ei sunt acolo într-un continuu război, indiferent dacă e meci de fotbal, baschet sau altceva. Probabil că e în ADN-ul lor.

Au dat în ei cum bați covoarele. Nu se uitau că sunt și copii, dădeau fără niciun fel de discernământ! Dădeau în ei ca în saltele”, a declarat Emil Grădinescu, potrivit fanatik.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

