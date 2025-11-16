„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre scandările rasiste din partida Bosnia - România, scor 3-1.

Conducătorul de la FCSB este de părere că suporterii români i-au provocat pe cei bosniaci iar toate scandările la adresa României au reprezentat un răspuns.

Mihai Stoica, despre scandările rasiste de la Bosnia - România: „Noi i-am provocat”

Mihai Stoica i-a criticat dur pe suporterii care au afișat un banner în care l-au glorificat pe Ratko Mladic, un criminal de război condamnat pe viață.

„N-ai cum să faci așa ceva. Tu nu provoci? Că tu ai provocat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că noi n-am trecut prin războaie, că nu avem lume interlopă.

În jurul nostru, în Ungaria sunt crime, în Republica Moldova, în Bulgaria există mafie. În Serbia, prim-ministrul a fost ucis. Noi n-am avut nicio problemă și îi facem reclamă lui Mladic?

Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic? Habar n-au, au auzit și ei ceva...nu se poate! Apoi, noi jignim musulmanii? Pentru ce să facem așa ceva, pentru ce?”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport