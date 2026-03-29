Fan bosniac pe gard în peluză după golul de 2-1 al Bosniei cu România
Plătesc pentru România! Bosniacii, pedepsiți în finala barajului cu Italia după rasismul din noiembrie. „Va fi infern, credeți-mă!”

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 14:12
  • Bosnia va juca marți seară, la Zenica, meciul pentru calificarea la Mondial, în fața Italiei, dar fără 20% din spectatori. 
  • Chiar și așa, o legendă a Bosniei avertizează squadra azzurra: „Atmosfera va fi nebunie pură”. 
  • Ce au făcut bosniacii pentru a mări și mai mult presiunea asupra italienilor. 

Pe 15 noiembrie, „tricolorii” au simțit „infernul” de la Zenica, pe Bilino Polje.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României
Citește și
Diagnosticul lui Mircea Lucescu Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României
Citește mai mult
Diagnosticul lui Mircea Lucescu Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României

În afara agresivității jucătorilor adverși, atmosfera a fost extrem de tensionată în tribune.

Bosnia, pedepsită pentru rasism contra României

Fanii bosniaci ne-au fluierat imnul și au scandat repetat „Țiganii, țiganii!”. Au aprins torțe pe stadion și în afara lui, au aruncat obiecte pe teren.

După înfrângere, 1-3, FRF a făcut plângere la FIFA și, în ianuarie, Comisia de Disciplină a forului de la Zurich a anunțat sancțiunile.

  • Capacitatea arenei, redusă cu 20% la următorul meci pe teren propriu. 
  • 65.000 de euro amendă pentru federația de la Sarajevo. 

Capetele de acuzare: „Comportament incorect al echipei, discriminare, rasism, folosirea materialelor pirotehnice, tulburarea imnurilor naționale, lipsa ordinii în interior și în afara stadionului”.

Se închid sectoare din peluze la Bosnia - Italia

Bosniacii vor fi pedepsiți la finala barajului cu Italia, marți seară (21:45).

Potrivit sportsport.ba, vor fi închise mai multe sectoare la peluze. În total, 2.100 de locuri. Sunt așteptați în jur de 9.000 de spectatori.

Gazzetta dello Sport susține că proprietarii apartamentelor din blocurile aflate în jurul arenei și-au închiriat balcoanele pentru ca fanii să mărească mai mult presiunea asupra italienilor.

Pjanic: „Atmosfera va fi nebunie pură, cum nu s-a mai văzut până acum”

Chiar și așa, fără 20% din public, o legendă a Bosniei avertizează squadra azzurra. „Va fi infern, credeți-mă!”, a spus Miralem Pjanic pentru La Gazzetta.

Timp de 90 de minute sau mai mult, nu va fi doar un meci de fotbal. Va fi o bătălie! Miralem Pjanic, fost internațional bosniac, ex-Roma și Juventus

Pjanic a continuat avertismentul: „Câteva ore, Bosnia se va gândi numai la acest meci. Trei milioane de oameni vor sprijini naționala noastră. Atmosfera va fi nebunie pură, cum nu s-a mai văzut până acum. Veți fi uimiți de pasiunea noastră!”. 

Sperăm ca italienii să simtă aici presiunea posibilului eșec. Pentru ei, ratarea Cupei Mondiale a treia oară la rând ar fi inacceptabilă. Miralem Pjanic, fost internațional bosniac, ex-Roma și Juventus

Azzurrii au ratat turneele din 2018 și 2022. Ultima oară când au participat la CM a fost în 2014, eliminați în faza grupelor, la fel ca în 2010.

Citește și

„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Nationala
13:00
„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
11:30
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
FIFA italia FANI bosnia rasism baraj cm 2026 Miralem Pjanic
Știrile zilei din sport
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Nationala
29.03
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Citește mai mult
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Superliga
29.03
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Citește mai mult
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Nationala
29.03
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Citește mai mult
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
29.03
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
11:04
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
11:15
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
09:59
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
