Plătesc pentru România! Bosniacii, pedepsiți în finala barajului cu Italia după rasismul din noiembrie. „Va fi infern, credeți-mă!”

Bosnia va juca marți seară, la Zenica, meciul pentru calificarea la Mondial, în fața Italiei, dar fără 20% din spectatori.

Chiar și așa, o legendă a Bosniei avertizează squadra azzurra: „Atmosfera va fi nebunie pură”.

Ce au făcut bosniacii pentru a mări și mai mult presiunea asupra italienilor.

Pe 15 noiembrie, „tricolorii” au simțit „infernul” de la Zenica, pe Bilino Polje.

În afara agresivității jucătorilor adverși, atmosfera a fost extrem de tensionată în tribune.

Bosnia, pedepsită pentru rasism contra României

Fanii bosniaci ne-au fluierat imnul și au scandat repetat „Țiganii, țiganii!”. Au aprins torțe pe stadion și în afara lui, au aruncat obiecte pe teren.

După înfrângere, 1-3, FRF a făcut plângere la FIFA și, în ianuarie, Comisia de Disciplină a forului de la Zurich a anunțat sancțiunile.

Capacitatea arenei, redusă cu 20% la următorul meci pe teren propriu.

65.000 de euro amendă pentru federația de la Sarajevo.

Capetele de acuzare: „Comportament incorect al echipei, discriminare, rasism, folosirea materialelor pirotehnice, tulburarea imnurilor naționale, lipsa ordinii în interior și în afara stadionului”.

Se închid sectoare din peluze la Bosnia - Italia

Bosniacii vor fi pedepsiți la finala barajului cu Italia, marți seară (21:45).

Potrivit sportsport.ba, vor fi închise mai multe sectoare la peluze. În total, 2.100 de locuri. Sunt așteptați în jur de 9.000 de spectatori.

Gazzetta dello Sport susține că proprietarii apartamentelor din blocurile aflate în jurul arenei și-au închiriat balcoanele pentru ca fanii să mărească mai mult presiunea asupra italienilor.

Pjanic: „Atmosfera va fi nebunie pură, cum nu s-a mai văzut până acum”

Chiar și așa, fără 20% din public, o legendă a Bosniei avertizează squadra azzurra. „Va fi infern, credeți-mă!”, a spus Miralem Pjanic pentru La Gazzetta.

Timp de 90 de minute sau mai mult, nu va fi doar un meci de fotbal. Va fi o bătălie! Miralem Pjanic, fost internațional bosniac, ex-Roma și Juventus

Pjanic a continuat avertismentul: „Câteva ore, Bosnia se va gândi numai la acest meci. Trei milioane de oameni vor sprijini naționala noastră. Atmosfera va fi nebunie pură, cum nu s-a mai văzut până acum. Veți fi uimiți de pasiunea noastră!”.

Sperăm ca italienii să simtă aici presiunea posibilului eșec. Pentru ei, ratarea Cupei Mondiale a treia oară la rând ar fi inacceptabilă. Miralem Pjanic, fost internațional bosniac, ex-Roma și Juventus

Azzurrii au ratat turneele din 2018 și 2022. Ultima oară când au participat la CM a fost în 2014, eliminați în faza grupelor, la fel ca în 2010.

