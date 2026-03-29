„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Spitalul Universitar de Urgență București a emis o informare în legătură cu Mircea Lucescu (80 de ani).

Selecționerul va rămâne internat, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei României.

În timp ce le vorbea jucătorilor, Lucescu s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

Tehnicianul a ajuns în jurul orei 11:30 la Spitalul Universitar, unde mai fusese internat timp de o lună și în ianuarie.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României

Detalii despre starea lui Mircea Lucescu: „Tulburări majore de ritm cardiac”

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc.

În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate”, anunță Biroul de presă al Spitalului Universitar de Urgență București.

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat. În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Meciul amical cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45, ar fi urmat să fie ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Citește și

