„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 13:17
  • Spitalul Universitar de Urgență București a emis o informare în legătură cu Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Selecționerul va rămâne internat, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei României.

În timp ce le vorbea jucătorilor, Lucescu s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

Tehnicianul a ajuns în jurul orei 11:30 la Spitalul Universitar, unde mai fusese internat timp de o lună și în ianuarie.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României
Detalii despre starea lui Mircea Lucescu: „Tulburări majore de ritm cardiac”

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc.

În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate”, anunță Biroul de presă al Spitalului Universitar de Urgență București.

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat. În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Meciul amical cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45, ar fi urmat să fie ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

„Asta a fost, nimic mai mult” Un fost selecționer îi ia apărarea  celui mai criticat „tricolor” din meciul cu Turcia
„Ar putea face față” Mihai Pintilii a numit jucătorii U21 care pot face pasul spre naționala mare » Cei de la FCSB nu l-au convins
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Disprețul

Radu Naum: Disprețul

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Sabalenka, regină la Miami Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
