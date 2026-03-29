Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 18:33
  • Selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia.
  • Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Problemele lui Lucescu au apărut la doar câteva zile după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Joi, „tricolorii” au pierdut în fața Turciei, scor 0-1.

Duminică, selecționerului i s-a făcut rău în timp ce le vorbea jucătorilor, după care s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

17:30 Slovacia a refuzat să amâne amicalul

Din informațiile GOLAZO.ro, FRF a încercat să amâne meciul de la Bratislava, după ce antrenamentul din această dimineață nu s-a mai ținut, jucătorii fiind foarte afectați de cele întâmplate.

Cu toate acestea, naționala Slovaciei nu a dat curs cererii forului condus de Răzvan Burleanu (41 de ani).

  • Pentru ca un meci să fie amânat este necesar acordul ambelor echipe, precum și aprobarea UEFA.

14:50 Reacția presei din Turcia

14:30 Răzvan Burleanu, despre starea lui Lucescu

14:05 Prima reacție a lui Lucescu

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital”, a afirmat Lucescu într-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii al selecționerului.

13:30 Cine va sta pe bancă în Slovacia

FRF a anunțat că Mircea Lucescu nu va merge la Bratislava.

Jerry Gane (54 de ani) va conduce naționala de pe bancă la meciul cu Slovacia. Fost antrenor principal la echipe precum Universitatea Craiova și Petrolul, Gane face parte din staff-ul echipei naționale a României din 2022.

Acesta va fi ajutat de celălalt „secund”, Florin Constantinovici (58 de ani), care face parte din staff-ul primei reprezentative din 2019.

13:15 Momentul în care Mircea Lucescu a fost adus de SMURD la Spitalul Universitar

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, a ajuns la spital pentru a fi alături de bunicul său.

12:40 Diagnosticul lui Mircea Lucescu

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Selecționerul va rămâne internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Mircea Lucescu a fost transportat la spital după ce i s-a făcut rău în cantonamentul României

La baza de pregătire a fost chemată de urgență ambulanța, iar selecționerul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit pentru GOLAZO.ro detalii despre starea lui Mircea Lucescu.

I s-a făcut rău, s-a așezat pe un scaun și nu mai avea reacție. A venit ambulanța și l-a dus de urgență la spital. Sunt în drum spre Mogoșoaia Mihai Stoichiță

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat. În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar, unde a ajuns în jurul orei 11:30. Selecționerul mai fusese internat în același spital timp de o lună și în ianuarie.

Și Federația Română de Fotbal a oferit clarificări prin intermediul unui comunicat oficial.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, a notat FRF, în comunicatul emis.

