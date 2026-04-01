Moment controversat la tineret VIDEO: Naționala U21 a Bosniei a refuzat să dea mâna cu jucătorii israelieni la partida din calificările pentru Euro
foto: captură instgagram/anadoluagency
alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 10:56
  • Israel U21 - Bosnia U21 0-0. Jucătorii oaspeților au fost protagoniștii unui moment controversat, înaintea partidei de marți, din calificările pentru Campionatul European.

Pauza internațională a adus meciuri și în rândul naționalelor de tineret, în preliminariile pentru Euro 2027, iar Israel și Bosnia s-au întâlnit într-o partidă pe teren neutru.

Israel U21 - Bosnia U21 0-0. Oaspeții au refuzat să dea mâna cu adversarii

Înainte de fluierul de start, jucătorii bosniaci au refuzat să le strângă mâna celor israelienii, aceștia salutând doar brigada de arbitri.

Partida a avut loc în Ungaria, din motive de siguranță, având în vedere conflictele în care este implicată Israel în ultimii ani.

Cel mai probabil, gestul bosniacilor a venit exact din acest motiv, Israelul fiind implicată inițial în războiul cu Hamas și în atacurile din Gaza, iar acum, alături de SUA, se află în conflict cu Iran.

Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar calificarea rămâne descshisă înaintea ultimelor două etape, cele două echipe fiind la egalitate, pe locurile 2 și 3, cu 7 puncte fiecare.

România U21 se află și ea în cursa pentru Euro 2027, în grupa A, fiind pe poziția a treia, la 3 puncte în spatele Finlandei, respectiv la 8 în spatele liderului Spania, cu 3 etape înainte de final.

