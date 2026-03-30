O mașină ca să vezi jocul din bloc! Nebunie la Zenica. Toată Bosnia vrea să fie la stadion pentru barajul CM cu Italia » Cât costă un bilet pe piața neagră
Torțele aprinse la Zenica, în jurul arenei Bilino Polje Foto: GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 15:02
  • Bosnia vrea iar la Mondial după 12 ani. Toată țara s-a mutat la Zenica, în jurul arenei dărăpănate Bilino Polje. 
  • Prețurile biletelor au explodat pe piața neagră, mai ales că FIFA a redus capacitatea stadionului după incidentele de la meciul cu România. 

Întreaga Bosnie e cu gândul la naționala lui Edin Dzeko. O țară care vrea să se întoarcă la Campionatul Mondial după 12 ani, aflată acum în fața meciului decisiv.

Finala barajului CM împotriva Italiei, care așteaptă și ea calificarea la turneul final global din 2014.

Bosnia are mai puține locuri pe stadion. Fanii au căutat „bilete” în blocuri!

Trei milioane de bosniaci voiau să fie pe vechiul stadion Bilino Polje marți seară (21:45).

Deși capacitatea arenei care stă să se prăbușească a fost redusă cu 2.100 de locuri acum, din cauza incidentelor de la 3-1 cu România. Mai ales rasism! Vor fi 9.000 de spectatori la meci.

Stadionul „Bilino Polje" din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Mulți localnici au încercat să-i convingă pe compatrioții care au apartamente în blocurile din jurul stadionului să-i primească în locuințele lor. Unii au reușit.

Bosniac asaltat de oferte pentru balconul din care se vede perfect terenul

Unul dintre proprietarii unui asemenea apartament, cu vedere perfectă deasupra terenului, a făcut o farsă devenită țintă națională.

Așa se vede stadionul Bilino Polje din bloc Foto: Facebook

A anunțat pe social media că oferă un loc în balconul său pentru 500 de euro. Cum prețul biletelor a explodat pe piața neagră, 500 de euro nu însemna atât de mult.

20.000
de mărci bosniace a ajuns să coste un tichet la finala barajului cu Italia, echivalentul a 10.000 de euro

Reporterii site-ului sportsport.ba l-au găsit pe cel care făcuse oferta și au discutat cu el. Le-a spus că era numai o glumă.

Acesta le-a zis și că a primit o mulțime de telefoane, suporterii naționalei licitând pentru posibilitatea de a vedea meciul din bloc.

Nu i-au propus doar bani, ci și diferite cadouri scumpe. Unii au vrut să-i cedeze mașinile!

„Cine nu a înțeles că a fost o glumă, problema lui. Balconul rămâne al familiei”

În cele din urmă, a postat un mesaj pe Facebook:

„Dragi oameni, încetați și nu-mi mai oferiți diverse lucruri în schimbul unui loc în balcon. Toate astea au mers prea departe.

Cine nu a înțeles că a fost o glumă, problema lui. Balconul rămâne rezervat exclusiv familiei.

Haideți să mergem împreună pentru a obține un bilet de acces în lume”.

Un loc al naționalei Bosniei la Campionatul Mondial.

