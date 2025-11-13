„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo +42 foto
„Suntem alături de voi!" VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori" din baza EUFOR de la Sarajevo

Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 13.11.2025, ora 18:04
  • Românii care fac parte din trupele EUFOR pentru protejarea Bosniei și Herțegovinei au vorbit cu echipa GOLAZO.ro la Camp Butmir. Baza militară lipită de centrul sportiv al clubului FC Sarajevo. 
  • România va înfrunta Bosnia sâmbătă, la Zenica, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Comanda trupelor care protejează Bosnia a fost a noastră în acest an

La nici 70 de kilometri distanță, mulți compatrioți vor susține naționala cu sufletul. Ei sunt deja aici de aproape un an, în contingentul românesc parte a trupelor EUFOR Althea, cea mai mare operație multinațională din Balcanii de Vest sub scutul Uniunii Europene.

Care protejează Bosnia din decembrie 2004, încercând să țină cât mai departe tensiunile în regiune după războiul care a sfâșiat țara între 1992 și 1996.

Din 21 ianuarie 2025, chiar România a avut comanda EUFOR Althea și o va preda Italiei în ianuarie 2026. 

Un simplu gard desparte baza militară de cantonamentul lui FC Sarajevo

Baza e la Camp Butmir, imensă, ca un oraș, la marginea capitalei Sarajevo. Surprinzător, lipită de centrul sportiv al clubului local FC Sarajevo.

Acolo se pregătește și naționala Bosniei înaintea fiecărui meci. Și acum, contra „tricolorilor”.

Doar un gard lung desparte fotbalul de armată. E zonă de antrenament și într-o parte, și în cealaltă.

În dreapta, jucătorii aleargă după minge. În stânga, bărbați și femei în uniformă pregătesc misiunile.

O mulțime de uniforme, toate kaki, însă foarte diferite, din întreaga Europă. Se vede steagul pe brațul fiecăruia. Pe piept, numele și țara. Îi unește pe toți limba engleză.

25 de țări
din Uniunea Europeană și din afara UE participă la misiunile EUFOR

Fără EUFOR, ar exista riscul declanșării unui noi conflict

În jurul lor, mișcare continuă pe pământ și în aer. Elicoptere, taburi, camioane speciale, mitraliere. Soldați care patrulează cu câini.

Pare o tabără de război, dar nu e război. EUFOR e o forță de protecție, de monitorizare. „De stabilizare”, cum ne spune Dorin Chirca, locotenent-colonel, care se ocupă de comunicare.

Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (18).jpg
Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (18).jpg

Protejează Bosnia și Herțegovina de alt posibil război, pentru că, fără trupele EUFOR, riscul declanșării unui noi conflict letal ar fi mare. Și nimeni nu vrea să-și asume acest risc.

România deține comandamentul. Batalionul multinațional este condus tot de un român, iar detașamentul de elicoptere al forțelor aeriene e format numai din români - Dorin Chirca, locotenent-colonel în trupele EUFOR

„Nicio problemă de securitate”. Dar politicienii Srpska încearcă să provoace

„Singurele momente tensionate în acest an au fost declanșate de declarații politice, însă nu a fost nicio problemă legată de securitate. Stabilitatea țării nu a fost afectată și datorită nouă, a românilor”, adaugă Chirca.

Toți speră să fie liniște și pe 23 noiembrie, săptămâna viitoare, când sunt alegerile prezidențiale în Republica antonomă Srpska, parte din Bosnia, dar care încalcă în mod constant Acordul de la Dayton, din 1996, care a încheiat războiul bosniac.

Scopul pe care mulți lideri Srpska nu l-au ascuns, să se rupă de Bosnia și să devină parte a Serbiei.

„Îi susținem pe tricolori, chiar dacă nu mergem la meci”

Până atunci este un meci de fotbal important pentru națională și românii de la Camp Butmir se pregătesc de joc. Chiar dacă nu vor părăsi baza de la Sarajevo pentru a se duce la Zenica.

„Nu putem participa la meci, dar, ca de fiecare dată, ne uităm toți la televizor, strânși în mai multe săli. Îi susținem pe tricolori. Suntem alături de ei”.

După o jumătate de oră, la sfârșitul vizitei, românii, o mică parte dintre ei, s-au reunit în jurul steagului și au lansat un mesaj pentru Mircea Lucescu și jucătorii săi.

„Prin intermediul GOLAZO.ro, transmitem mult succes echipei naționale: Hai, România!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
romania bosnia armata cm 2026 preliminarii cm 2026 militari
