Poarta Bosniei are fisuri VIDEO. Viitorul rival al „tricolorilor" are probleme. Cum a gafat la ultimul joc al lui St. Pauli
Nikola Vasilj, portarul lui St. Pauli și al Bosniei Foto: Imago
Poarta Bosniei are fisuri VIDEO. Viitorul rival al „tricolorilor" are probleme. Cum a gafat la ultimul joc al lui St. Pauli

Theodor Jumătate
Publicat: 06.11.2025, ora 12:39
Actualizat: 06.11.2025, ora 12:39
  • Nikola Vasilj, goalkeeperul Bosniei, greșește sub presiune. Portarul în vârstă de 29 de ani a făcut o eroare majoră la St. Pauli, în ultima etapă de Bundesliga. 

Până în toamna lui 2024, Nikola Vasilj a apărat rar la naționala Bosniei. Jucase doar de nouă ori în trei ani și jumătate, între martie 2021 și septembrie 2024.

Al treilea meci al lui Vasilj contra României: are o victorie și un eșec

Atunci a devenit titularul selecționatei albastre, jucând în 12 din cele 14 partide. Inclusiv la București, pe 21 martie.

„Dragonii” au învins la startul preliminariilor CM 2026, 1-0 pe Arena Națională, dar portarul luase patru în Giulești, pe 26 septembrie 2022: a fost 4-1 pentru „tricolori” în Liga Națiunilor B.

Goalkeeperul se pregătește de al treilea meci contra României, esențial, pe 15 noiembrie, la Zenica.

Gafa lui Vasilj la St. Pauli. „Tricolorii” pot profita cu Bosnia

Acum, Vasilj nu mai e în formă. A arătat că are probleme în anumite momente de joc.

Când e pus sub presiune de atacanți, gafează. Așa cum a greșit în ultima etapă de Bundesliga.

Nu trecuse decât un sfert de oră de la startul partidei lui St. Pauli, acasă, cu Borussia Monchengladbach.

Cu adversarii în presing, boniacul a vrut să-i paseze unui coechipier, dar s-a grăbit și i-a trimis mingea direct lui Neuhaus, mijlocașul Borussiei, aflat la doar 10 metri în fața lui.

Consecința, imediat: Neuhaus i-a pasat lui Tabakovic, care a înscris în poarta goală.

A primit patru goluri în final, St. Pauli - Gladbach 0-4, iar selecționerul Sergej Barbarez era în tribună pe „Millerntor”.

O perioadă dificilă și pentru el, și pentru echipa sa de club. Ultimele șase etape au fost numai înfrângeri. E pe locul 15, la doar un punct deasupra zonei de baraj.

14 goluri
a primit Nikola Vasilj în ultimele șase meciuri jucate pentru St. Pauli

Bosnia vrea să profite de golurile lui Tabakovic

O veste rea, lipsa de formă a lui Vasilj, dar și o veste bună pentru Barbarez.

În același meci, vârful bosniac Haris Tabakovic a fost printre cei mai buni jucători.

Împrumutat de Hoffenheim la Monchengladbach, acesta a înscris de două ori și a pasat decisiv o dată.

Al doilea gol al lui Tabakovic în poarta lui Vasilj, colegul de la naționala Bosniei Foto: Imago Al doilea gol al lui Tabakovic în poarta lui Vasilj, colegul de la naționala Bosniei Foto: Imago
Al doilea gol al lui Tabakovic în poarta lui Vasilj, colegul de la naționala Bosniei Foto: Imago

În ultimele șase etape de Bundesliga, a marcat cinci goluri. Barbarez vrea să profite de perioada inspirată a lui Tabakovic.

Haris, 31 de ani, a revenit la națională luna trecută, punctând în premieră pentru Bosnia la 4-1 în amicalul cu Malta. Nu mai evoluase pentru „dragoni” de peste un an.

romania bosnia preliminarii cm 2026 Nikola Vasilj Haris Tabakovic
