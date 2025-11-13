Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO +18 foto
Stadionul din Zenica pe care se va juca Bosnia - România FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Nationala

Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO

alt-text Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 14:34
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 15:50
  • GOLAZO.ro a intrat pe „Bilino Polje”, arena unde România va căuta sâmbătă să facă un pas mare spre Mondiale.
  • Gazonul e decent, însă vremea de la Zenica îl poate compromite ușor: ceață, umezeală, ceea ce poate favoriza o echipă fizică, așa cum e Bosnia.
  • Motivele pentru care Federația Bosniacă alege Zenica în rândurile de mai jos.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Sâmbătă seară, România intră într-unul dintre cele mai apăsătoare decoruri din fotbalul balcanic: „Bilino Polje” din Zenica. O arenă mică, doar 14.000 de locuri, de provincie, dar care va fi arhiplină.

Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește și
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Deși Sarajevo are un stadion dublu ca mărime, federația bosniacă alege Zenica. Preferă această cutie de rezonanță provincială unui oraș mare, modern, pentru motive care țin de atmosferă, securitate și chiar superstiții.

Stadionul aparține clubului NK Celik, formație care astăzi joacă doar în liga a 2-a bosniacă, iar asta se vede în multe colțuri ale arenei. Totuși, pentru naționala Bosniei, Zenica rămâne „fortăreața” tradițională.

GOLAZO.ro e în Bosnia, la Zenica, și iți prezintă 5 lucruri esențiale despre locul unde România va încerca să facă un pas mare spre Mondiale.

1. A fost renovată în 2012, dar uzura e vizibilă: rugină, tribune vechi și spații comerciale la parter

„Bilino Polje” a trecut printr-o modernizare în 2012, însă timpul și lipsa investițiilor ulterioare și-au spus cuvântul. Tribunele sunt vechi, pe alocuri ruginite, cu trepte și scaune mâncate de umezeală.

Partea inedită, și tot mai nefirească pentru un stadion internațional, o găsești la tribuna a II-a. Unde, pe toată lungimea parterului, sunt magazine alimentare, cafenele, textile, case de pariuri, bricolaj, mici afaceri locale.

Ca o comparație mioritică, aduce aminte de arena din Petroșani. Atmosfera este un amestec de stadion vechi est-european și bazar urban, cu tot ce implică asta.

2. Gazon întreținut, dar plin de zone pătate. Umezeala și frigul fac suprafața fragilă

Suprafața de joc arată decent la prima vedere, însă la apropiere se văd zone pătate și urme evidente de lucrări recente.

Problema majoră este climatul: maximum 7-8 grade, umiditate ridicată, ceată densă, iar suprafața se menține udă și alunecoasă. Aici apar mari semne de întrebare vizavi de cât va rezista gazonul într-un meci intens. Cumva „partitura” favorită a unei echipe fizice precum Bosnia.

Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (18 imagini)

Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+18 Foto
labels.photo-gallery

3. Federația preferă Zenica: securitate mai simplă, organizare mai eficientă, mediu „prietenos” pentru Dzeko & Co.

Oficialii federației din Sarajevo consideră că la Zenica se pot îndeplini mai ușor normele de securitate și siguranță. Logistica este mai directă, fluxurile de acces și perimetrele de control sunt mai simple, iar autoritățile locale sunt obișnuite cu meciuri tensionate.

În plus, Zenica este văzută ca un loc mai familiar, mai cald, mai favorabil pentru Dzeko și colegii lui decât arena din Sarajevo.

Este un mediu controlat, predictibil, unde naționala se simte „acasă” în adevăratul sens.

4. Fără pistă de atletism: presiune sufocantă, public lipit de teren

Chiar dacă are jumătate din capacitatea stadionului din Sarajevo, un avantaj major este că „Bilino Polje” nu are pistă de atletism. Tribunele sunt aproape de gazon, iar zgomotul se propagă imediat.

Când e sold out, iar sâmbătă va fi, adversarul simte o presiune constantă, greu de gestionat: fluierături, scandări, zgomot continuu, totul la câțiva metri de marginea terenului.

Pentru echipele oaspete, Zenica este unul dintre cele mai incomode locuri din Balcani.

Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

5. Fortăreața superstiției: doar 9 înfrângeri în peste 50 de meciuri, dar ultimul duel a fost pierdut

Bosnia are un istoric excelent în Zenica: doar 9 înfrângeri în mai bine de 50 de meciuri jucate aici. Palmaresul întreține ideea că Zenica este o „fortăreață”, un loc în care echipa națională joacă la un alt nivel.

Totuși, ultimul meci disputat aici a fost un eșec dureros: 1-2 cu Austria, iar asta alimentează o urmă de încredere în tabăra noastră, deși noi am pierdut aici acum 3 ani, cu Iordănescu Jr., 1-0.

Citește și

Brigadă britanică la Zenica UEFA a stabilit arbitrii meciului decisiv Bosnia - România  » „Centralul” stârnește controverse
Nationala
13:08
Brigadă britanică la Zenica UEFA a stabilit arbitrii meciului decisiv Bosnia - România » „Centralul” stârnește controverse
Citește mai mult
Brigadă britanică la Zenica UEFA a stabilit arbitrii meciului decisiv Bosnia - România  » „Centralul” stârnește controverse
Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează”
Handbal
12:45
Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează”
Citește mai mult
Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează”
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
echipa nationala a romaniei STADION bosnia zenica preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share