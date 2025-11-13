Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO

GOLAZO.ro a intrat pe „Bilino Polje”, arena unde România va căuta sâmbătă să facă un pas mare spre Mondiale.

Gazonul e decent, însă vremea de la Zenica îl poate compromite ușor: ceață, umezeală, ceea ce poate favoriza o echipă fizică, așa cum e Bosnia.

Motivele pentru care Federația Bosniacă alege Zenica în rândurile de mai jos.

Sâmbătă seară, România intră într-unul dintre cele mai apăsătoare decoruri din fotbalul balcanic: „Bilino Polje” din Zenica. O arenă mică, doar 14.000 de locuri, de provincie, dar care va fi arhiplină.

Deși Sarajevo are un stadion dublu ca mărime, federația bosniacă alege Zenica. Preferă această cutie de rezonanță provincială unui oraș mare, modern, pentru motive care țin de atmosferă, securitate și chiar superstiții.

Stadionul aparține clubului NK Celik, formație care astăzi joacă doar în liga a 2-a bosniacă, iar asta se vede în multe colțuri ale arenei. Totuși, pentru naționala Bosniei, Zenica rămâne „fortăreața” tradițională.

GOLAZO.ro e în Bosnia, la Zenica, și iți prezintă 5 lucruri esențiale despre locul unde România va încerca să facă un pas mare spre Mondiale.

1. A fost renovată în 2012, dar uzura e vizibilă: rugină, tribune vechi și spații comerciale la parter

„Bilino Polje” a trecut printr-o modernizare în 2012, însă timpul și lipsa investițiilor ulterioare și-au spus cuvântul. Tribunele sunt vechi, pe alocuri ruginite, cu trepte și scaune mâncate de umezeală.

Partea inedită, și tot mai nefirească pentru un stadion internațional, o găsești la tribuna a II-a. Unde, pe toată lungimea parterului, sunt magazine alimentare, cafenele, textile, case de pariuri, bricolaj, mici afaceri locale.

Ca o comparație mioritică, aduce aminte de arena din Petroșani. Atmosfera este un amestec de stadion vechi est-european și bazar urban, cu tot ce implică asta.

2. Gazon întreținut, dar plin de zone pătate. Umezeala și frigul fac suprafața fragilă

Suprafața de joc arată decent la prima vedere, însă la apropiere se văd zone pătate și urme evidente de lucrări recente.

Problema majoră este climatul: maximum 7-8 grade, umiditate ridicată, ceată densă, iar suprafața se menține udă și alunecoasă. Aici apar mari semne de întrebare vizavi de cât va rezista gazonul într-un meci intens. Cumva „partitura” favorită a unei echipe fizice precum Bosnia.

3. Federația preferă Zenica: securitate mai simplă, organizare mai eficientă, mediu „prietenos” pentru Dzeko & Co.

Oficialii federației din Sarajevo consideră că la Zenica se pot îndeplini mai ușor normele de securitate și siguranță. Logistica este mai directă, fluxurile de acces și perimetrele de control sunt mai simple, iar autoritățile locale sunt obișnuite cu meciuri tensionate.

În plus, Zenica este văzută ca un loc mai familiar, mai cald, mai favorabil pentru Dzeko și colegii lui decât arena din Sarajevo.

Este un mediu controlat, predictibil, unde naționala se simte „acasă” în adevăratul sens.

4. Fără pistă de atletism: presiune sufocantă, public lipit de teren

Chiar dacă are jumătate din capacitatea stadionului din Sarajevo, un avantaj major este că „Bilino Polje” nu are pistă de atletism. Tribunele sunt aproape de gazon, iar zgomotul se propagă imediat.

Când e sold out, iar sâmbătă va fi, adversarul simte o presiune constantă, greu de gestionat: fluierături, scandări, zgomot continuu, totul la câțiva metri de marginea terenului.

Pentru echipele oaspete, Zenica este unul dintre cele mai incomode locuri din Balcani.

Stadionul „Bilino Polje” din Bosnia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

5. Fortăreața superstiției: doar 9 înfrângeri în peste 50 de meciuri, dar ultimul duel a fost pierdut

Bosnia are un istoric excelent în Zenica: doar 9 înfrângeri în mai bine de 50 de meciuri jucate aici. Palmaresul întreține ideea că Zenica este o „fortăreață”, un loc în care echipa națională joacă la un alt nivel.

Totuși, ultimul meci disputat aici a fost un eșec dureros: 1-2 cu Austria, iar asta alimentează o urmă de încredere în tabăra noastră, deși noi am pierdut aici acum 3 ani, cu Iordănescu Jr., 1-0.

