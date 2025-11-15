Ultrașii bosniaci din gruparea BH Fanaticos, aflați de o perioadă bună în conflict cu conducerea Federației de Fotbal din Bosnia, și-au respectat promisiunea de a boicota meciul cu România, iar absența lor s-a simțit din plin.

Deși Bosnia a avut un stadion plin în spate, atmosfera nu a mai fost aceeași fără nucleul dur al galeriei, cel care obișnuia să dicteze cu adevărat intensitatea tribunelor.

Au protestat în afara stadionului!

În ciuda boicotului meciului, BH Fanaticos nu a renunțat la proteste și au găsit modalitatea perfectă de a se face remarcați.

După minutul 30, gruparea a aprins un foc de artificii în afara arenei, semnalizând astfel prezența și mesajul lor contestatar. În același timp, într-un bloc înalt aflat în vecinătatea stadionului, au fost aprinse torțe, un gest menit să atragă atenția.

Spectacolul pirotehnic nu s-a oprit aici. Ultrașii au continuat protestul tot în afara stadionului, sub ochii forțelor de ordine.

Au căutat să ne denigreze

Pe lângă manifestările pirotehnice, protestatarii au afișat și câteva bannere cu mesaje și desene ofensatoare la adresa românilor, unele dintre ele ironizându-i pe români și prezentând simboluri menite să denigreze tricolorul.

„Szőröstalpú oláhok" - cu sensul literal „vlahi cu tălpi păroase” - este un termen peiorativ maghiar pentru români (Oláh = denumire istorică maghiară pentru români, derivată din termeni slavi/vechea maghiară pentru vorbitorii de limbă romanică). Originea sa se află în stereotipurile etnografice, lingvistice și folclorice despre ciobanii români.

Rezultatul: un nor de fum

Au făcut gălăgie, au scandat împotriva federației și au aprins din nou torțe, creând o atmosferă tensionată în jurul arenei.

Fumul dens rezultat în urma torțelor și artificiilor s-a ridicat deasupra stadionului, lăsând un nor care a plutit pe deasupra terenului și care nu s-a risipit complet nici până la finalul reprizei.

