Provocatori Ce au făcut ultrașii români la sfârșitul jocului de la Zenica » Scutierii care-i păzeau au intrat tare în ei +18 foto
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. La finalul partidei, fanii radicali ai „tricolorilor” n-au acceptat înfrângerea și au incitat tot stadionul Bilino Polje. Trupele de șoc ale poliției bosniace i-au împins și i-au făcut să se oprească. Foto: Raed Krishan
Nationala

Provocatori Ce au făcut ultrașii români la sfârșitul jocului de la Zenica » Scutierii care-i păzeau au intrat tare în ei

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto) , Theodor Jumătate
Publicat: 16.11.2025, ora 00:46
Actualizat: 16.11.2025, ora 00:56
  • BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. La finalul partidei, fanii radicali ai „tricolorilor” n-au acceptat înfrângerea și au incitat tot stadionul Bilino Polje. Trupele de șoc ale poliției bosniace i-au împins și i-au făcut să se oprească.

Cum s-a terminat meciul de la Zenica, tot stadionul a început să cânte, să sărbătorească victoria cu 3-1 de pe Bilino Polje.

Bosniacii au făcut turul de onoare, în timp ce jucătorii noștri, devastați, s-au oprit în fața propriilor fani, aflați într-un colț de peluză. Apoi, au plecat la vestiare.

Ultrașii români, provocatori după joc

Puțin mai târziu, ultrașii noștri i-au provocat pe adversari. Au strigat ce au scandat și împotriva Kosovo.

„Serbia, Serbia!” s-a auzit la Zenica sâmbătă noapte.

Au reacționat chiar cei care îi păziseră până atunci.

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (18).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (18).jpg

Scutierii poliției bosniace, care îi protejaseră întreaga partidă pentru a nu li se întâmpla ceva, au intrat tare în fanii radicali care au provocat suporterii rivali. Dar situația nu a degenerat.

Mesajul care a glorificat un criminal de război

Ultrașii români au inflamat atmosfera și înaintea partidei. Extremiștii de la Dinamo l-au glorificat pe Ratko Mladic, generarul sârb condamnat pentru crime de război în conflictul bosniac.

Au afișat un mesaj oribil: „Mladic, erou european care a redus la zero musulmanii”.

VIDEO. Suporterii români alături de galerie după finalul meciului

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
serbia romania bosnia cm 2026 ultrasi preliminarii cm 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share