BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. La finalul partidei, fanii radicali ai „tricolorilor” n-au acceptat înfrângerea și au incitat tot stadionul Bilino Polje. Trupele de șoc ale poliției bosniace i-au împins și i-au făcut să se oprească.

Cum s-a terminat meciul de la Zenica, tot stadionul a început să cânte, să sărbătorească victoria cu 3-1 de pe Bilino Polje.

Bosniacii au făcut turul de onoare, în timp ce jucătorii noștri, devastați, s-au oprit în fața propriilor fani, aflați într-un colț de peluză. Apoi, au plecat la vestiare.

Ultrașii români, provocatori după joc

Puțin mai târziu, ultrașii noștri i-au provocat pe adversari. Au strigat ce au scandat și împotriva Kosovo.

„Serbia, Serbia!” s-a auzit la Zenica sâmbătă noapte.

Au reacționat chiar cei care îi păziseră până atunci.

Scutierii poliției bosniace, care îi protejaseră întreaga partidă pentru a nu li se întâmpla ceva, au intrat tare în fanii radicali care au provocat suporterii rivali. Dar situația nu a degenerat.

Mesajul care a glorificat un criminal de război

Ultrașii români au inflamat atmosfera și înaintea partidei. Extremiștii de la Dinamo l-au glorificat pe Ratko Mladic, generarul sârb condamnat pentru crime de război în conflictul bosniac.

Au afișat un mesaj oribil: „Mladic, erou european care a redus la zero musulmanii”.

VIDEO. Suporterii români alături de galerie după finalul meciului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport