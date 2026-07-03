Brașovul, lovit de furtună Imagini cu zona stadionului Tineretului sub ape » Cod portocaliu de furtuni +10 foto
Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov
Diverse

Brașovul, lovit de furtună Imagini cu zona stadionului Tineretului sub ape » Cod portocaliu de furtuni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 09:49
  • Zona stadionului Tineretului din Brașov a fost inundată joi seară, după o ploaie torențială care a creat probleme în mai multe cartiere ale orașului.
  • Apa s-a acumulat rapid pe străzi, iar traficul a fost îngreunat în mai multe zone.
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Brașovul s-a aflat sub cod portocaliu de furtuni, potrivit ANM. Meteorologii au anunțat ploi torențiale, grindină și rafale de 70-90 km/h, izolat peste 100 km/h, iar cantitățile de apă puteau depăși local 50-60 l/mp.

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Zona stadionului Tineretului, inundată

Pompierii au fost solicitați pentru mai multe intervenții în municipiu. Până joi seară erau confirmate 16 beciuri, curți și subsoluri inundate, precum și patru copaci prăbușiți.

Situații dificile au fost și în zona pasajului de pe strada Hărmanului, unde două autoturisme și o ambulanță au rămas blocate din cauza acumulării de apă, conform agerpres.ro.

Probleme importante au apărut și în zona stadionului Tineretului, unde imaginile publicate pe rețelele de socializare arată carosabilul acoperit de apă.

Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov
Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov

Galerie foto (10 imagini)

Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov Zona stadionului Tineretului din Brașov s-a inundat joi seară. Foto: Facebook / Radio România Brașov
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Echipajele de intervenție au acționat pentru scoaterea mașinilor și pentru evacuarea apei din subsoluri și curți.

Furtuna a afectat mai multe zone din Brașov. Printre cartierele în care apa a acoperit străzi, trotuare și curți s-au numărat Bartolomeu, unde se află stadionul, Poarta Schei și Astra, iar probleme au fost semnalate și în Sânpetru, conform radiobrasovfm.ro.

Stadionul Tineretului, cunoscut și ca stadionul „Silviu Ploeșteanu”, este una dintre arenele istorice ale Brașovului. A fost construit în anii ’30 și a fost folosit de-a lungul timpului mai ales pentru meciuri de fotbal.

9.716 locuri
ar urma să aibă noua arenă construită pe amplasamentul actualului stadion Tineretului. Proiectul, finanțat prin CNI, include și o parcare de 324 de locuri. Actualul Stadionul Tineretului din Brașov are o capacitate de 8.150 de locuri, potrivit liga2.prosport.ro

România s-a confruntat cu mai multe episoade de vreme extremă și în zilele precedente.

La București, furtunile au provocat aproape 2.000 de apeluri la serviciile de urgență, iar mai multe stații de metrou au fost inundate.

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