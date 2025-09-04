A murit după ce a parat un penalty FOTO. Imagini teribile din Brazilia: a celebrat arătând spre cer, apoi s-a prăbușit

Scene șocante au avut loc în cadrul unui turneu de fotbal în sală la categoria amatori, desfășurat în Brazilia, cu ocazia Zilei Independenței.

Un portar a decedat, la scurt timp, după ce a apărat o lovitură de departajare.

Tragedia a avut loc în municipalitatea Augusto Correa, din nord-estul statului Para, în timpul partidei Sind Motos - J.B.V Futsal.

A murit după ce a apărat o lovitură de departajare!

Portarul gazdelor, Edson, mai cunoscut sub numele de Pixe, a apărat o lovitură de pedeapsă, fiind lovit de minge în abdomen.

În momentul în care se îndrepta spre coechipierii săi, goalkeeper-ul a arătat spre cer, iar apoi s-a prăbușit.

Imediat colegii săi au solicitat intervenția medicilor.

Portarul a fost examinat și transportat de urgență la spital, acolo unde s-a constatat decesul.

Cauza morții nu a fost încă dezvăluită, notează cnnbrasil.com. Imaginile cu puternic impact emoțional AICI.

Un incident similar a avut loc în Santa Catarina în urmă cu două luni, când Roberto Peterson, în vârstă de 33 de ani, a murit după ce a fost lovit de o minge în stomac.

În timp ce își plângeau fiul, părinții lui Peterson au cerut o mai mare conștientizare a riscurilor cardiace asociate activității fizice.

Comunicatul Federației de Futsal

Federația fondată pe 2 decembrie 1969 și care gestionează toate turneele oficiale de fotbal din statul Para și-a exprimat ea regretul cu privire la decesul lui Edson.

„Cu o imensă tristețe am aflat de trecerea în neființă a lui Antonio Edson dos Santos Sousa, un sportiv care și-a marcat cariera prin dăruire, talent și spirit de echipă.

Ne vom aminti mereu de el nu doar ca un jucător exemplar, ci și ca o persoană specială care i-a cucerit pe toți. În aceste momente de durere, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și întregii comunități sportive.

Fie ca ei să găsească alinare în amintirile frumoase și în certitudinea că Antônio Edson lasă în urmă o moștenire de inspirație și pasiune pentru futsal” a transmis Federația.

