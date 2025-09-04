A murit după ce a parat un penalty   FOTO. Imagini teribile din Brazilia: a celebrat arătând spre cer, apoi s-a prăbușit +7 foto
Un portar a murit, după ce a apărat o lovitură de departajare/ Foto: Captură ecran
Campionate

A murit după ce a parat un penalty FOTO. Imagini teribile din Brazilia: a celebrat arătând spre cer, apoi s-a prăbușit

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 12:37
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 13:17
  • Scene șocante au avut loc în cadrul unui turneu de fotbal în sală la categoria amatori, desfășurat în Brazilia, cu ocazia Zilei Independenței.
  • Un portar a decedat, la scurt timp, după ce a apărat o lovitură de departajare.

Tragedia a avut loc în municipalitatea Augusto Correa, din nord-estul statului Para, în timpul partidei Sind Motos - J.B.V Futsal.

„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
Citește și
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor” în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
Citește mai mult
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”

A murit după ce a apărat o lovitură de departajare!

Portarul gazdelor, Edson, mai cunoscut sub numele de Pixe, a apărat o lovitură de pedeapsă, fiind lovit de minge în abdomen.

În momentul în care se îndrepta spre coechipierii săi, goalkeeper-ul a arătat spre cer, iar apoi s-a prăbușit.

Imediat colegii săi au solicitat intervenția medicilor.

Portarul a fost examinat și transportat de urgență la spital, acolo unde s-a constatat decesul.

Cauza morții nu a fost încă dezvăluită, notează cnnbrasil.com. Imaginile cu puternic impact emoțional AICI.

Un portar din Brazilia a murit după ce a apărat un penalty FOTO Captura ecran marca (6).jpg
Un portar din Brazilia a murit după ce a apărat un penalty FOTO Captura ecran marca (6).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Un portar din Brazilia a murit după ce a apărat un penalty FOTO Captura ecran marca (1).jpg Un portar din Brazilia a murit după ce a apărat un penalty FOTO Captura ecran marca (2).jpg Un portar din Brazilia a murit după ce a apărat un penalty FOTO Captura ecran marca (3).jpg Un portar din Brazilia a murit după ce a apărat un penalty FOTO Captura ecran marca (4).jpg Un portar din Brazilia a murit după ce a apărat un penalty FOTO Captura ecran marca (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Un incident similar a avut loc în Santa Catarina în urmă cu două luni, când Roberto Peterson, în vârstă de 33 de ani, a murit după ce a fost lovit de o minge în stomac.

În timp ce își plângeau fiul, părinții lui Peterson au cerut o mai mare conștientizare a riscurilor cardiace asociate activității fizice.

Comunicatul Federației de Futsal

Federația fondată pe 2 decembrie 1969 și care gestionează toate turneele oficiale de fotbal din statul Para și-a exprimat ea regretul cu privire la decesul lui Edson.

„Cu o imensă tristețe am aflat de trecerea în neființă a lui Antonio Edson dos Santos Sousa, un sportiv care și-a marcat cariera prin dăruire, talent și spirit de echipă.

Ne vom aminti mereu de el nu doar ca un jucător exemplar, ci și ca o persoană specială care i-a cucerit pe toți. În aceste momente de durere, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și întregii comunități sportive.

Fie ca ei să găsească alinare în amintirile frumoase și în certitudinea că Antônio Edson lasă în urmă o moștenire de inspirație și pasiune pentru futsal” a transmis Federația.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Versiunea agresorului Bărbatul de 40 de ani care a băgat în spital un copil de 13 ani contestă acuzațiile: „Nu a fost așa”
Citește și
Versiunea agresorului Bărbatul de 40 de ani care a băgat în spital un copil de 13 ani contestă acuzațiile: „Nu a fost așa”
Citește mai mult
Versiunea agresorului Bărbatul de 40 de ani care a băgat în spital un copil de 13 ani contestă acuzațiile: „Nu a fost așa”
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Citește și
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
portar brazilia PENALTY deces futsal tragedie
Știrile zilei din sport
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
15:44
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Campionate
13:04
Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Citește mai mult
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Superliga
12:00
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Citește mai mult
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Nationala
10:11
Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Citește mai mult
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
18:53
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
18:34
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
18:55
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Top stiri din sport
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Box
12:57
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Citește mai mult
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Diverse
10:35
Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Citește mai mult
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
09:28
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
10:00
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 16 rapid 12 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
05.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share