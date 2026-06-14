„Hai noroc, a dat gol Maroc!” Cum a apărut primul moment viral al comentatorilor români de la Mondial: „A curs o poezie”
Campionatul Mondial

„Hai noroc, a dat gol Maroc!” Cum a apărut primul moment viral al comentatorilor români de la Mondial: „A curs o poezie”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 20:13
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 20:13
  • Bogdan Hofbauer, prezentator al emisiunii Știu!, de la AlephNews, a comentat, pentru Antena 1, egalul dintre Brazilia și Maroc, scor 1-1.
  • Acesta a rostit o frază devenită virală pe rețelele de socializare după ce africanii au deschis scorul. Cum i-a venit ideea, în rândurile următoare. 
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Probabil cel mai tare meci al primei faze a partidelor de la Mondialul de pe continentul american va fi Brazilia - Maroc. Una dintre eternele favorite ale Cupei Mondiale a jucat împotriva campioanei Africii. Saibari a deschis scorul în minutul 21, iar Vinicius Jr. a egalat după unsprezece minute.

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Bogdan Hofbauer, despre reacția de la golul Marocului: „A curs o poezie”

La faza golului marocanilor, Bogdan Hofbauer, unul dintre comentatorii partidei, a exclamat: „Hai noroc, a dat gol Maroc!”.

Expresia s-a viralizat pe rețelele de socializare, în ciuda orei târzii, 1 noaptea, la care s-a disputat meciul. GOLAZO.ro a luat legătura cu Bogdan, care a explicat cum s-a ajuns la acea reacție.

Salut, Bogdan! Ai ajuns viral. A fost ceva pregătit sau spontan?

Salut. Nu lucrez pe script, sunt doar replici spontane. Poate că nici nu mă gândeam că dă gol Maroc. A fost la o anumită vreme „apără Radu, Radu cel Mare, Radu cel Frumos” și m-a întrebat cineva, de curând, cum m-am gândit să-i spun așa. Păi, nu m-am gândit, dar când a făcut o partidă excelentă, vrei, ca și comentator, să-l preaslăvești, să-l onorezi. Și mi-a venit asta de domnitor, de conducător. Asta a fost.

Și la golul lui Saibari?

„Hai noroc” pentru că e salutul meu. Și a fost și faza… pentru că n-a fost o fază construită. Au vrut să paseze repede, au greșit, pac, pac, pac, repede. Hai noroc! Un fel de salut. Și atunci a curs, cumva, o poezie de-asta, de patru silabe. Nu-mi prea place idee de automatisme, de AI (n.r. inteligență artificială). Mizez pe spontaneitate, nu vreau să devenim roboței.

Bogdan Hofbauer: „Maroc o să ne placă”

Meciul cum ți s-a părut meciul?

Eu, îl numesc, până acum, meciul mondialului, cel mai tare meci de până acum. În grupe nu prea sunt meciuri care să fie atât de echilibrate. Ca nivel valoric superior, adică. Poate va mai fi Anglia-Croația, iar, în curând, Olanda - Japonia. Nu mă așteptam să fie atât de bun Brazilia - Maroc. O să ne facă surprize frumoase, o să ne placă de Maroc. Au jucători la echipe mari, jucători cu experiență.

Tu ai aflat că s-a viralizat expresia ta de la golul Marocului?

Vorbeam astăzi cu cineva la telefon și zice, mă, am văzut că te-ai remarcat cu „Hai noroc, a dat gol Maroc!”. Dar eu nu știam până atunci. Am vorbit cu Ion Alexandru astăzi. Comentatorul anului 2025, premiu dat de APS (n.r. Asociația Presei Sportive). Și mi-a zis bravo pentru comentariu. Țin cont de opinia lui.

Ce pregătești pentru partidele pe care le comenteze la Mondial?

Un intro și uneori o ieșire din situație, de exemplu. Câteva date despre echipe, despre jucători. Dar o expresie ca asta nu poate fi pregătită. Ții minte, e faimoasa, „suntem finaliști, am câștigat cupa!” a lui Teoharie Coca Cosma, de la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, când a câștigat Steaua. Peste ani a povestit că-și pregătise două foi cu finaluri. Unul, în care câștiga Steaua, iar altul cu varianta în care pierdea. Și, de bucurie, de fericire, a citit prima dată de pe foaia cu scenariu în care Steaua era învinsă, apoi a trecut la cea în care noi câștigam Cupa. Dar un meci are, să zicem, cu tot cu schimbări, câte 16 jucători la fiecare echipă. Nu te poți gândi la expresii pentru fiecare. Și meciul te ajută, îți dă un vibe bun dacă e calitativ. Ne uităm la suporteri, bărbați, femei, copii, toți au starea aia.

Bogdan Hofbauer: „Ronaldo nu e pregătit”

Favorite la accederea în finală?

E greu. Cred că Mondial atât de echilibrat ca anul ăsta, rar ne-a fost dat să vedem. Ce mă gândesc eu e că Portugalia are o linie de mijloc prea bună. Și, dacă nu-și strică jocul axându-se pe Ronaldo, Portugalia joacă finala. Cu cine poate să joace finala? Aș fi zis cu Brazilia, dar nu m-a convins. Spania… ar putea fi Portugalia - Spania.

Și cel mai bun fotbalist al turneului?

Nu îl văd pe Messi din nou. Și, din ce am văzut la Ronaldo în meciurile de pregătire, nici nu e pregătit. Văd pe cineva de la PSG. Poate Vitinha.

Dembele?

Da, și el. Și Olise. Mi se pare excepțional. Iar dacă Georgia era la Mondial, cred că Kvaratskhelia avea o șansă bună la câștigarea Balonului de Aur. Dar nu are echipă națională care să-l susțină. La PSG e fantastic.

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