Brest Bretagne a învins-o pe CSM București, scor 34-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF.

Elevele lui Adrian Vasile au suferit cea de-a doua înfrângere în Liga Campionilor, deși au terminat la egalitate la pauză (17-17) și au dat semne de revenire în mai multe rânduri în meciul cu Brest.

Brest - CSM București 34 -31. „Tigroaicele” s-au prăbușit după pauză și au fost învinse din nou în Liga Campionilor

Franțuzoaicele s-au instalat rapid la conducere, după ce au deschis scorul și s-au distanțat la 4-1 în minutul 7.

După ce a egalat la 11-11 (min. 18), CSM a preluat pentru prima dată conducerea, 13-14, în minutul 24, grație unei serii bune pe faza de atac.

Partea a doua a început cu Brest mult mai agresivă în ofensivă. În doar câteva minute, franțuzoaicele s-au desprins din nou pe tabelă.

Cele mai eficiente marcatoare ale CSM București în meciul cu Brest:

Trine Ostergaard – 9 goluri

– 9 goluri Elizabeth Omoregie – 7 goluri

– 7 goluri Tatjana Brnovic – 4 goluri

– 4 goluri Djurdjina Jaukovic – 3 goluri

De cealaltă parte, Clarisse Mairot a fost cea mai eficientă jucătoare a lui Brest, cu 9 goluri marcate, însă echipa franceză a avut un joc colectiv mai consistent.

Este a doua înfrângere suferită de CSM București în actuala ediție a Ligii Campionilor.

În runda precedentă, echipa a obținut o victorie importantă, 31-28 cu Ferencvaros, însă debutul în competiție a fost unul dramatic, pierdut la limită, 27-28, în fața celor de la Ikast Handbold.

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor EHF

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Brest Bretagne 3 6 2 Podravka Vegeta 3 5 3 Odense 3 5 4 CSM București 3 2 5 Ferencvaros 3 2 6 Ikast Handbold 2 2 7 Sola 3 0 8 Ljubljana 2 0

Următorul duel pentru CSM București în Liga Campionilor va fi cu Podravka Vegeta, pe 5 octombrie, de la ora 17:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport