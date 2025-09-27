Brest - CSM București 34-31 „Tigroaicele” s-au prăbușit după pauză și au fost învinse din nou în Liga Campionilor
CSM București (FOTO: Sport Pictures)
Handbal

Brest - CSM București 34-31 „Tigroaicele” s-au prăbușit după pauză și au fost învinse din nou în Liga Campionilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 20:20
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 21:27
  • Brest Bretagne a învins-o pe CSM București, scor 34-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF.

Elevele lui Adrian Vasile au suferit cea de-a doua înfrângere în Liga Campionilor, deși au terminat la egalitate la pauză (17-17) și au dat semne de revenire în mai multe rânduri în meciul cu Brest.

Brest - CSM București 34 -31. „Tigroaicele” s-au prăbușit după pauză și au fost învinse din nou în Liga Campionilor

Franțuzoaicele s-au instalat rapid la conducere, după ce au deschis scorul și s-au distanțat la 4-1 în minutul 7.

După ce a egalat la 11-11 (min. 18), CSM a preluat pentru prima dată conducerea, 13-14, în minutul 24, grație unei serii bune pe faza de atac.

Partea a doua a început cu Brest mult mai agresivă în ofensivă. În doar câteva minute, franțuzoaicele s-au desprins din nou pe tabelă.

Cele mai eficiente marcatoare ale CSM București în meciul cu Brest:

  • Trine Ostergaard – 9 goluri
  • Elizabeth Omoregie – 7 goluri
  • Tatjana Brnovic – 4 goluri
  • Djurdjina Jaukovic – 3 goluri

De cealaltă parte, Clarisse Mairot a fost cea mai eficientă jucătoare a lui Brest, cu 9 goluri marcate, însă echipa franceză a avut un joc colectiv mai consistent.

Este a doua înfrângere suferită de CSM București în actuala ediție a Ligii Campionilor.

În runda precedentă, echipa a obținut o victorie importantă, 31-28 cu Ferencvaros, însă debutul în competiție a fost unul dramatic, pierdut la limită, 27-28, în fața celor de la Ikast Handbold.

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor EHF

LocEchipăMeciuriPuncte
1Brest Bretagne36
2Podravka Vegeta35
3Odense35
4CSM București32
5Ferencvaros32
6Ikast Handbold22
7Sola30
8Ljubljana20

Următorul duel pentru CSM București în Liga Campionilor va fi cu Podravka Vegeta, pe 5 octombrie, de la ora 17:00.

handbal feminin liga campionilor handbal feminin csm bucuresti brest
