- Brest Bretagne a învins-o pe CSM București, scor 34-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF.
Elevele lui Adrian Vasile au suferit cea de-a doua înfrângere în Liga Campionilor, deși au terminat la egalitate la pauză (17-17) și au dat semne de revenire în mai multe rânduri în meciul cu Brest.
Brest - CSM București 34 -31. „Tigroaicele” s-au prăbușit după pauză și au fost învinse din nou în Liga Campionilor
Franțuzoaicele s-au instalat rapid la conducere, după ce au deschis scorul și s-au distanțat la 4-1 în minutul 7.
După ce a egalat la 11-11 (min. 18), CSM a preluat pentru prima dată conducerea, 13-14, în minutul 24, grație unei serii bune pe faza de atac.
Partea a doua a început cu Brest mult mai agresivă în ofensivă. În doar câteva minute, franțuzoaicele s-au desprins din nou pe tabelă.
Cele mai eficiente marcatoare ale CSM București în meciul cu Brest:
- Trine Ostergaard – 9 goluri
- Elizabeth Omoregie – 7 goluri
- Tatjana Brnovic – 4 goluri
- Djurdjina Jaukovic – 3 goluri
De cealaltă parte, Clarisse Mairot a fost cea mai eficientă jucătoare a lui Brest, cu 9 goluri marcate, însă echipa franceză a avut un joc colectiv mai consistent.
Este a doua înfrângere suferită de CSM București în actuala ediție a Ligii Campionilor.
În runda precedentă, echipa a obținut o victorie importantă, 31-28 cu Ferencvaros, însă debutul în competiție a fost unul dramatic, pierdut la limită, 27-28, în fața celor de la Ikast Handbold.
Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor EHF
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Brest Bretagne
|3
|6
|2
|Podravka Vegeta
|3
|5
|3
|Odense
|3
|5
|4
|CSM București
|3
|2
|5
|Ferencvaros
|3
|2
|6
|Ikast Handbold
|2
|2
|7
|Sola
|3
|0
|8
|Ljubljana
|2
|0
Următorul duel pentru CSM București în Liga Campionilor va fi cu Podravka Vegeta, pe 5 octombrie, de la ora 17:00.