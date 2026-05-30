Nicolae Grigore a clarificat situația Explicații după ce s-a spus că l-a refuzat pe Daniel Pancu: „Am plecat pe un drum”

Nicolae Grigore (42 de ani), antrenorul celor de la Gloria Bistrița, a venit cu explicații după ce s-a speculat că l-ar fi refuzat pe Daniel Pancu (48 de ani).

Înainte să fie prezentat în mod oficial la Rapid, în presă a apărut informația conform căruia Daniel Pancu îl dorea ca secund pe Nicolae Grigore.

Fostul mijlocaș din Giulești nu ar fi vrut să dea curs ofertei, deoarece își dorește să rămână principal la Gloria Bistrița, unde a fost instalat în august 2025.

Nicolae Grigore: „Eu consider că aș fi refuzat în momentul în care m-aș duce secund în altă parte”

Invitat în cadrul emisiunii „Digi Sport Matinal”, Grigore a ținut să clarifice situația.

„Am avut o discuție cu Pancu și am reluat oarecum la meciul UEFAntasticilor, dar a apărut în presă ideea aceasta sau s-a propagat că aș fi refuzat.

Eu consider că aș fi refuzat în momentul în care m-aș duce secund în altă parte. În contextul ăsta în care am plecat pe un drum de antrenor principal, am deja trei ani.

Ultima dată am fost cu Reghecampf în Azerbaijan și am plecat la un drum.

Consider că, în momentul în care aș merge ca antrenor principal și aș continua, nu refuz.

S-a spus și s-a insistat pe această idee că-l refuz pe Pancu, că refuz Rapidul. Și nu este ok modul în care este punctat acest lucru.

Practic, dacă m-aș duce în altă parte ca secund, atunci consider că da, am refuzat Rapidul sau pe Pancu.

Dar, în momentul în care aleg, dacă voi alege această idee de a continua la Gloria Bistrița ca antrenor principal, cred că este doar ideea de a continua cariera”, a declarat Nicolae Grigore.

221 de meciuri a jucat Nicolae Grigore pentru Rapid: a marcat 27 de goluri și a reușit 4 pase decisive

Nicolae Grigore a mai fost secundul lui Pancu

Daniel Pancu a mai antrenat-o pe Rapid în perioada octombrie 2018 - martie 2020. La primul său sezon ca tehician al giuleștenilor, „Pancone” l-a avut secund chiar pe Nicolae Grigore.

Ulterior, fostul mijlocaș i-a condus pe alb-vișinii între decembrie 2020 și martie 2021, când a fost interimar timp de 5 meciuri.

De-a lungul carierei, Grigore a mai fost principal la Metaloglobus, România U16 și U17, respectiv secundul lui lui Adrian Mutu la România U21 și al lui Laurențiu Reghecampf la Neftchi Baku.

