Ținut cu greu de Maxim și Sorescu Burak Yilmaz, antrenorul lui Gaziantep, a făcut o criză de nervi la meciul cu Kocaelispor

Burak Yilmaz foto: IMAGO
alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 14:01
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 14:01
  • Gaziantep - Kocaelispor 1-0. Burak Yilmaz (40 de ani) a avut o reacție necontrolată la partida din Cupa Turciei.
  • Tehnicianul a intrat în conflict cu arbitrul asistent, după ce un jucător de la Gaziantep a fost eliminat în urma unei intervenții VAR.

Gaziantep a jucat marți primul meci oficial din 2026, în grupele Cupei Turciei, unde a obținut cele trei puncte, însă după un meci plin de tensiuni.

Gaziantep - Kocaelispor 1-0. Burak Yilmaz, ținut cu greu de Maxim și Sorescu

Meciul din Cupa Turciei a adus o eliminare în tabăra celor de la Gaziantep, încă din minutul 12.

Tayyip Talha Sanuc a văzut cartonașul roșu pentru un fault dur asupra unui adversar, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR.

În acel moment, antrenorul Burak Yilmaz a avut o criză de nervi și s-a repezit spre arbitrul asistent de pe acea parte, fiind ținut cu greu de staff și jucători.

Printre primii care au intervenit pentru a-l opri a fost și Alexandru Maxim, iar apoi au intervenit Deian Sorescu și un membru al staff-ului de la Gaziantep.

Burak Yilmaz a văzut, ulterior, cartonașul roșu și a fost trimis în tribune.

În final, Gaziantep a reușit să se impună la limită și să obțină primele puncte în grupa din Cupa Turciei, după golul marcat de Lungoyi, în minutul 87.

