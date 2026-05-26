„Nu mai risc” Vingegaard e 99% învingător în Il Giro, cu 5 etape înainte de finalul Turului Italiei. De ce se protejează

Jonas Vingegaard, 29 de ani, a îmbrăcat tricoul roz al liderului Giro în etapa a 14-a, pe 23 mai, și nu mai poate scăpa locul 1.

Va fi al 8-lea rutier din istorie care câștigă toate cele trei mari Tururi. Și Tadej Pogacar nu este printre ei.

De ce nu mai riscă în ultima săptămână a Turului Italiei.

Jonas Vingegaard a venit special în acest an în Il Giro. Rutierul danez, 29 de ani, voia neapărat „tripla” Marilor Tururi.

Cucerise două sezoane la rând „Marea Buclei” a Franței (2022, 2023) și La Vuelta, în 2025.

Vingegaard are tricoul roz și 4 etape câștigate în Il Giro

Nimeni nu se îndoia că va învinge. Singurele întrebări erau când va îmbrăca tricoul roz al liderului și câte etape va câștiga.

Până acum, Vingegaard are patru victorii:

15 mai, etapa a 7-a, Formia-Blockhaus.

17 mai, etapa a 9-a, Cervia-Corno alle Scale.

23 mai, etapa a 14-a, Aosta-Pila.

Tiene el poder.

𝐐𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚.



Jonas Vingegaard cumple con su objetivo en el Valle de Aosta, firma su tercera victoria y se cubre con la maglia rosa del Giro de Italia.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/6qM0IXQbal — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 23, 2026

26 mai, etapa a 16-a, Bellinzona-Cari.

Omul numărul 1 al echipei Visma-Lease a Bike a preluat tricoul roz de la portughezul Afonso Eulalio și, aproape sigur, nu-l va pierde până la final.

Va fi al 8-lea rutier all-time cu triumfuri în toate cele trei Mari Tururi. Tadej Pogacar nu e printre ei. Slovenul are 4 titluri în Franța și 1 în Italia (fără La Vuelta).

7 cicliști au deja „tripla” Tururilor: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali și Chris Froome.

Vingegaard: „Sunt foarte aproape de nivelul meu maxim”

Cu cinci etape înainte de sfârșit, Vingegaard spune că nu mai riscă în Il Giro. Motivul e Turul Franței (4-26 iulie). Vrea să fie acolo în formă maximă.

Jonas Vingegaard, omul în roz la Il Giro 2026. Foto: Imago

„Dacă mă gândesc la forma și recuperarea mea pentru luna iulie? Absolut! De aceea nu vreau să-mi asum riscuri în fiecare etapă”, a declarat scandinavul, potrivit Marca.com. „Este evident că ne gândim la Turul Franței”.

Cred că Il Giro mă va ajuta să ating un nivel superior în Turul Franței. În ultimii ani, am observat că performanța mea se îmbunătățește în al doilea Mare Tur la care particip. Exact acest lucru sperăm să-l repetăm în Franța Jonas Vingegaard, lider Visma-Lease a Bike

Concluzia sa acum: „Sunt într-o formă excelentă. Foarte aproape de nivelul meu maxim”.

