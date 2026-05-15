Camelia Voinea. Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 14:23
  • Camelia Voinea, antrenor de gimnastică la CSM Constanța, a fost suspendată temporar pentru orice activitate de către Federația Română de Gimnastică.

GOLAZO.ro a publicat, în finalul anului 2025, o serie de dezvăluiri din partea mai multor gimnaste, care susțin că au fost hărțuite de antrenoarea Camelia Voinea, dar și memoriul depus la ANS de mai multe sportive, inclusiv Denisa Golgotă.

Cea din urmă a transmis, după Mondialele de la Jakarta, că a depus o plângere la FRG pentru hărțuire fizică și psihică, fără să dea un nume concret, însă Camelia Voinea s-a aflat atunci printre antrenorii care au însoțit lotul la competiție.

Camelia Voinea a fost suspendată temporar de FRG

Vineri, Federația a anunțat suspendarea temporară a antrenoarei, după o analiză preliminară, urmând ca autoritățile abilitate ale statului să decidă pe mai departe.

„Federația Română de Gimnastică apreciază că performanța sportivă trebuie susținută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate și protejarea sportivilor.

În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării.

Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză și cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică.

Federația reafirmă respectarea principiului prezumției de nevinovăție până la finalizarea procedurilor judiciare și susține necesitatea unei analize echitabile și obiective”, se arată în comunicatul FRG.

FRG: „Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică”

În același comunicat, Federația a subliniat că performanța sportivă nu poate să existe într-un mediu toxic, prin frică sau prin umilirea sportivilor.

„Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilități individuale, este important să existe și o reflecție serioasă asupra mecanismelor și practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilități ale sistemului sportiv.

Este necesară consolidarea mecanismelor de conștientizare, prevenție, protecție și intervenție, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul în sport.

Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite. Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni.

Federația Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate și obiectivitate, putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce privește performanța, cât și etica, cultura organizațională și protecția sportivilor”, a mai transmis FRG.

