„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo

Peluza „Cătălin Hîldan” a emis, vineri, un comunicat cu privire la discuțiile purtate cu oficialii clubului și a anunțat că va reveni lângă echipă.

Clubul Dinamo și Program DDB au confirmat că vor lucra alături de suporteri pentru a ajuns la un acord în privința unei noi embleme.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată recent, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

La meciul cu FC Argeș (2-1), ultrașii din PCH și Peluza SUD au refuzat să intre pe stadion și au organizat un protest în afara arenei timp de 5 minute după start.

După întâlnirea cu conducerea clubului, cei din SUD au ales să protesteze în continuare, în timp ce PCH a decis să revină.

Comunicatul PCH: „Ne vom întoarce pe stadion începând cu următorul meci”

Totuși, Peluza „Cătălin Hîldan” va intra pe arenă abia în minutul 10.

Peluza Cătălin Hîldan își menține poziția de dezacord total față de sigla prezentată săptămâna trecută. În acest sens, vom adopta o formă de protest care se va manifesta în mod continuu, până când noua siglă va fi schimbată oficial.

Astfel, am decis următoarele:

Ne vom întoarce pe stadion începând cu următorul meci, cel cu CFR Cluj, de sâmbătă, ora 21:00, jucat pe Arcul de Triumf.

Intrarea în peluză se va face începând cu minutul 10 al partidei; până în acel moment, peluza va fi lăsată goală.

Toți dinamoviștii care intră în Peluza Cătălin Hîldan vor trebui să respecte aceste reguli, pentru a crea un spirit unitar care să asigure continuitatea identității clubului. Suntem alături de toate celelalte grupuri în această luptă, indiferent de forma de protest adoptată”, a transmis PCH, pe Instagram.

Clubul Dinamo: „Procesul de redefinire a noii identități vizuale va continua într-un grup de lucru mixt"

Clubul „alb-roșu” a confirmat oficial că s-a ajuns la un acord cu suporterii pentru formarea grupului de lucru ce va căuta soluția optimă în privința siglei.

„Reprezentanții suporterilor și oficialii clubului Dinamo s-au întâlnit si au convenit că procesul de rebranding era necesar pentru a obține independența față de terți.

Procesul de redefinire a noii identități vizuale va continua într-un grup de lucru mixt, iar în săptămânile următoare vor fi selectate agențiile cărora li se vor transmite caietele de sarcini.

Dorința comună este obținerea unei identități vizuale care să reprezinte istoria și idealurile clubului Dinamo și ale suporterilor săi”, a transmis Dinamo, pe pagina de Facebook.

Program DDB: „Ne asumăm reprezentarea suporterilor”

În același timp, cei de la Programul DDB a transmis și ei că vor susține demersurile dintre club și suporteri, pentru a ajunge la un numitor comun în privința identității vizuale.

„În urma discuțiilor dintre reprezentanții suporterilor și conducerea clubului Dinamo, salutăm faptul că s-a ajuns la un acord privind continuarea procesului de definire a noii identități vizuale într-un cadru organizat și consultativ.

Considerăm că acest pas confirmă necesitatea implicării reale a suporterilor în deciziile care țin de identitatea clubului. Dinamo înseamnă mai mult decât un brand – înseamnă istorie, valori și o comunitate care trebuie reprezentată corect.

În acest context, ne exprimăm clar poziția: varianta de siglă prezentată anterior nu corespunde acestor așteptări și trebuie schimbată.

Susținem constituirea grupului de lucru mixt și implicarea profesională în alegerea unei identități vizuale care să respecte tradiția și să unească toate vocile dinamoviste. Program DDB își asumă reprezentarea suporterilor în acest proces și va desemna trei membri, cu mandat clar, care să facă parte din grupul de lucru.

Respectăm și susținem formele de protest adoptate de Peluza Cătălin Hîldan, ca expresie legitimă a atașamentului față de identitatea clubului, și considerăm că unitatea suporterilor este esențială în această perioadă.

Facem apel la responsabilitate, calm și solidaritate. Este important ca, dincolo de diferențele de exprimare, să rămânem o singură voce atunci când vorbim despre viitorul lui Dinamo.

Obiectivul nostru este comun: o identitate care să ne reprezinte pe toți și un club puternic, respectat și susținut.

UNIȚI PENTRU DINAMO!”, a transmis Program DDB, pe pagina de Facebook.

