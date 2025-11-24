Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”

Mara Ceplinschi, Amalia Ghigoarță, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea au trimis astăzi un memoriu adresat lui Bogdan Matei.

GOLAZO.ro a intrat în posesia documentului, pe care vi-l prezintă mai jos.

FRG e acuzată că „ne-a aruncat la coșul de gunoi, FRG își bate joc de munca noastră”.

Mara Ceplinschi, Amalia Ghigoarță, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea sunt semnatarele unui document memorabil adresat președintelui Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei.

Memoriul conține pasaje acuzatoarea la adresa Federației Române de Gimnastică, condusă de Ioan Suciu. Gimnastele reclamă faptul că decizia Comitetului Executiv, de a dizolva loturile naționale, le pune în pericol cariera de sportive, dar și studiile.

Care sunt acuzațiile pe care le aduc cele cinci gimnaste Federației?

Nu li s-a adus la cunoștința decizia CEX a FRG

Nu se face nicio diferență între cazul lor și cel al Cameliei Voinea

Neputința Federației și incapacitatea acesteia de a gestiona problemele

Lipsa unei viziuni de ansamblu atunci când au luat decizia

Imposibilitatea gimnastelor de a se întoarce la cluburile lor într-un timp atât de scurt

Barierele de natură logistică pe care le întâmpină fiecare dintre cele cinci gimnaste în urma hotărârii FRG de a desființa loturile

Așa cum GOLAZO.ro a scris aici, există probleme mari cu care se vor confrunta gimnastele noastre. Pentru a înțelege mai bine rândurile următoare, trebuie să specificăm următoarele:

Există două forme, în ceea ce privește școlarizarea, cu care lucrează FRG, în conformitate cu prevederile OMEN nr, 3697/1998 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Școlarizare pe perioadă nedeterminată, în baza aprobării MEC-ului, și transfer școlar. Astfel, se asigură continuitatea școlii, fără a fi transferați sportivii, pe o perioadă nedeterminată, aceștia rămânând oficial titulari la o singură școală.

Ce reclamă fiecare dintre sportive:

Maria Ceplinschi

În cazul întoarcerii la club aceasta va fi nevoită să se antreneze în aceeași sală cu Camelia și cu Sabrina Voinea. Acest fapt va cauza o atmosferă toxică, asemănătoare cu cea din sala de la „Lia Manoliu”.

Sala de la Constanța nu este utilată corespunzător pentru înaltă performanță. Solul este mai scurt. Aterizarea de la sărituri este foarte aproape de perete ceea ce înseamnă că o mică deviere poate duce la o accidentare. Nu există un paralel care să fie pe o suprafață moale de antrenament.

Nu poate beneficia de recuperare și de medicamentele necesare.

Facultatea la care este înscrisă este în București și, fiind înscrisă la cursurile de zi, nu la frecvență redusă, nu poate să lipsească deoarece nu va putea intra în examene.

Amalia Ghigoarță

Recuperarea medicală pe care o urmează în București este esențială pentru revenirea sa. Medicul i-a explicat foarte clar că această perioadă de recuperare nu poate fi întreruptă și nu poate fi neglijată sub nicio formă. În caz contrar, există riscul să nu își poată reveni complet și să nu mai poată participa la competiții la un nivel foarte înalt.

Amalia e înscrisă la Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din București, iar în clasa a XII-a transferul în mijlocul anului nu este posibil fără a afecta pregătirea pentru examenele finale. Prin urmare, nici din perspectiva parcursului său școlar nu se poate muta.

În următoarele 2–3 luni, ea va trebui să reintre în sala de gimnastică. Pentru momentul reluării antrenamentelor, își dorește să lucreze cu antrenorii Corina Moroșan și Sebastian Nemes.

Denisa Golgotă

Sportiva care a avut curajul să declare presei că a depus o plângere la FRG, împotriva unei colege care a amenințat-o că i-ar da „pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”, vrea să continue antrenamentele cu antrenorii Corina Moroșan și Sebastian Nemeș.

Decizia actuală a FRG îi afectează în mod direct parcursul sportiv și riscă să anuleze anii de muncă, sacrificiile și efortul depus în condiții dificile, având ca unic scop participarea și obținerea unor rezultate bune la Jocurile Olimpice.

Anamaria Mihăescu

Și Anamaria și-a manifestat dorința de a continua să lucreze cu antrenorii Corina Moroșan și Sebastian Nemeș.

De asemenea, gimnasta reclamă faptul că în sala Clubului Steaua, acolo unde ea e legitimată, sunt foarte mulți sportivi în același timp, fapt care face imposibilă implicarea antrenorilor în pregătiri individualizate.

Ella Oprea

Gimnasta ar trebui să întrerupă programul școlar și să părăsească Deva, acolo unde e eleva Liceului cu program sportiv „Cetate”, și să vină în București, fiind legitimată la clubul Dinamo. Însă acest fapt i-ar afecta pregătirea pentru examenul de Bacalaureat pe care-l susține în acest an.

Ella mai atrage atenția asupra faptul că decizia FRG, de a desființa loturile, nu a fost însoțită de nicio justificare, fie că vorbim de una sportivă, medicală, disciplinară sau de orice natură.

Fragment din memoriul depus de gimnaste la ANS.

„FRG își bate joc de munca noastră”

Memoriul adresat ANS nu se oprește aici. Cele cinci gimnaste descriu în termeni duri modul în care Federația Română de Gimnastică s-a comportat cu ele.

„FRG nu doar că ne-a aruncat la coșul de gunoi, FRG își bate joc de munca noastră, ne zdrobește visele după toți anii investiți în sportul acesta. Nu ni s-a luat doar scopul și direcția, ci și respectul.

Nu este vorba despre o simplă decizie administrativă, este vorba despre copii care și-au petrecut copilăria în sala de gimnastică, de dimineața până seara, de părinți care au stat pe drumuri și care au crezut până la capăt, despre antrenori care nu au împărtășit doar cunoștințe, ci s-au implicat emoțional, s-au consumat și și-au dedicat întreaga viață gimnasticii.

Este inuman sa fim aruncate de pe o zi pe alta în strada cu bagajele”.

Nu ascundem şi faptul că poate am greşit, e adevărat. Dar cred că greşeala era mult mai mare dacă fracturam programul de pregătire Ioan Suciu, președintele FRG, pentru as.ro

„Suferința vine din nedreptate, din faptul că tot ce am construit și tot efortul par să fie șterse cu buretele.

Adevărata durere este să simți că ai dat totul unui sistem învechit, care nu are în centru bunăstarea sportivilor, și care, în loc să ne protejeze și să ne asculte, ne lasă în urmă fără niciun motiv, fără nicio explicație.

Că am dat totul unei țări care parcă e spectatoare la abuzuri și discriminări fără să ia vreo atitudine .

E strigătul unei generații care refuză să fie tratată ca o povară, ca o piesă a unui sistem imoral, care refuză să fie abuzată, nedreptățită și umilită”, se mai arată în memoriul semnat de Mara Ceplinschi, Amalia Ghigoarță, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea.

