Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul

Turcia-România se va juca joi, de la ora 19:00, în barajul pentru CM, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Primul 11 al României pentru meciul cu Turcia încă nu e bătut în cuie. A apărut o dilemă de ultimă oră, ivită după antrenamentul naționalei din această seară.

Mircea Lucescu nu e sută la sută convins să-l titularizeze pe Ionuț Radu. Portarul a efectuat ședința de pregătire care a avut loc pe stadionul lui Beșiktaș miercuri seară.

Cât timp presa a avut acces, în jur de 16-17 minute, Radu a părut să ducă antrenamentul cât de cât cot la cot cu colegii săi. După ce jurnaliștii turci și români au fost scoși din stadion, s-a trecut la un antrenament specific al portarilor.

Care e concluzia ședinței lui Lucescu

Conform surselor GOLAZO.ro, Radu n-ar fi realizat toate exercițiile solicitate la 100% din capacitate. Iar acest lucru nu a fost pe placul lui Lucescu, care le-a transmis colaboratorilor din staff că nu s-a hotărât 100% în privința lui Radu.

Concluzia ședinței de după antrenament a fost că e un meci în care e nevoie ca inclusiv portarul să fie la capacitate maximă.

„Mai avem joi dimineață, la prânz, mai avem timp să decidem”, a fost concluzia ședinței lui Lucescu cu colaboratorii săi.

În cazul în care se va ajunge la concluzia că Radu nu va fi 100% și nu va fi titular, atunci între buturi va intra Marian Aioani. Acesta devenise oricum varianta numărul 1 după ce Radu anunțase că nu mai vine la națională fiindcă s-a accidentat la meciul Celta Vigo-Alaves 3-4, disputat duminică.

Totul s-a răsturnat însă după ce a efectuat un RMN, care a infirmat ceea ce credea el că are, ruptură musculară. Victor Pițurcă l-a acuzat în termeni duri pe Radu pentru modul în care a acționat!

Cum va arăta echipa de start a României:

Radu (Aioani) - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

VIDEO Imagini de la antrenamentul oficial al României înainte de barajul cu Turcia

