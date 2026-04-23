Camila Giorgi/ Foto: IMAGO
Tenis

Revenire neașteptată A dispărut subit în urmă cu doi ani, iar acum se întoarce în circuitul WTA + A fost acuzată că a furat mobilă!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 16:26
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 16:27
  • Camila Giorgi (34 de ani, fostă #26 WTA) a anunțat că va reveni în circuit, după ce s-a retras în mod misterios în urmă cu doi ani.

Italianca a dezvăluit că va juca din nou la profesioniști începând cu anul 2027.

În prezent, Giorgi este însărcinată, iar alături de partenerul ei, fostul tenismen Andrea Pasutti, așteaptă un băiețel.

Camila Giorgi și-a anunțat revenirea în circuitul WTA

Recent, Camila a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii pe contul său de Instagram.

Întrebată dacă se gândește să revină pe viitor în tenis, Giorgi a răspuns: „În 2027 mă voi întoarce pe teren”, notează marca.com.

Ultimul meci jucat de italiancă în circuitul WTA datează din 24 martie 2024, când a fost învinsă, scor 1-6, 1-6 de Iga Swiatek (23 de ani, #4WTA), în turul al doilea la Miami.

Camila Giorgi, acuzată de furt: „Nu am dispărut”

Camila Giorgi s-a retras în mod misterios la vârsta de 32 de ani, după ce a fost acuzată că a fugit în Statele Unite pentru a evita plata datoriilor către Fiscul italian și că a furat mai multe piese de mobilier, în valoare totală de 100.000 de euro, din locuința în care a locuit în Florența împreună cu tatăl ei.

„Voiam să mă retrag de mulți ani, să fii jucătoare de tenis este greu. Am amânat decizia mult timp până când, într-o dimineață de mai, m-am hotărât să o fac, așa că i-am spus tatălui meu. A fost fericit, el a fost mereu alături de mine.

Nu este adevărat că este un tată autoritar, este foarte înțelegător și întotdeauna ne-am înțeles foarte bine.

Referitor la problemele cu organele fiscale, familia mea nu știa despre ele. Problemele au fost create de persoane din exterior, care au fost angajate să se ocupe de finanțele mele.

Tatăl meu nu își câștiga existența făcând asta, el era doar antrenorul meu. Nu ne-a fost frică niciodată, am schimbat oamenii care ne-au adus în situația asta și acum suntem bine.

Nu mă așteptam să trec prin așa ceva, nu mă așteptam nici să se scrie atâtea neadevăruri. Întotdeauna a fost pus numele tatălui meu la mijloc, deși el nu a avut nicio treabă cu nimic, doar m-a antrenat.

Nu am fugit din motive fiscale, nici măcar nu am fugit. Acel proprietar a spus că nu am plătit chiria și am plecat cu mobila. Casa aceea nici măcar nu avea mobilier, am adus-o noi”, declara Giorgi în octombrie 2024, citată de mediaset.it.

Cine este Camila Giorgi

Născută pe 30 decembrie 1991, la Macerata, Italia, Camila Giorgi a câștigat 430 de partide de-a lungul timpului și a fost învinsă de 319 ori.

Cel mai sus a fost în ierarhia WTA pe locul 26, în data de 22 octombrie 2018.

A câștigat în carieră 4 titluri WTA (2023 - Merida / 2021 - Montreal / 2018 - Linz / 2015 - 's-Hertogenbosch), iar cea mai bună performanță de la Grand Slamuri a fost reprezentată de sfertul de finală de la Wimbledon, din 2018.

6,4 milioane de dolari
este suma adunată de Camila Giorgi de-a lungul carierei

Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share