Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri

Peluza Nord Rapid a anunțat, joi, că ultrașii vor organiza proteste față de conducerea clubului la toate meciurile care urmează să se dispute până la finalul sezonului.

Într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, ultrașii au anunțat că vor merge în continuare la meciurile favoriților, dar vor alege să facă doar act de prezență.

Peluza Nord Rapid protestează împotriva clubului: „Derapaje grave și în formă continuă”

Motivul? Nemulțumirea suporterilor față de atitudinea conducerii și a jucătorilor, dar și lipsa de rezultate din ultimul timp.

Astfel, galeria a anunțat că la următoarele meciuri nu vor mai fi afișate bannere și nu se vor mai flutura steaguri.

„Având în vedere situația actuală din cadrul clubului Rapid București, marcată de lipsa de profesionalism din partea conducerii, lipsa de implicare și absența rezultatelor, precum și atitudinea delăsătoare a unor jucători, care ajung să influențeze vestiarul și schimbările de antrenori în funcție de propriile interese, Peluza Nord Rapid nu poate rămâne indiferentă.

În semn de protest față de aceste derapaje grave și în formă continuă, care pătează istoria și afectează identitatea și performanța clubului, Peluza Nord Rapid anunță că va fi prezentă la meciuri până la finalul sezonului doar pentru a face act de prezență.

Pe durata acestor partide:

nu vor fi afișate bannere;

nu vor fi fluturate steaguri;

Această formă de protest reflectă exact atitudinea pe care conducerea o manifestă în birouri și jucătorii pe teren: prezență fără implicare, fără responsabilitate și fără rezultate.

Rapid înseamnă mai mult decât atât!

Iar până când acest lucru va fi înțeles și respectat de toți cei implicați, poziția noastră rămâne fermă”, se arată în comunicatul Peluzei Nord Rapid.

FOTO. U Craiova - Rapid 1-0

În acest moment, giuleștenii ocupă locul 4, cu 32 de puncte, la două în spatele celor de la CFR Cluj, formație ce ocupă ultima treaptă a podiumului, una ce asigură calificarea la barajul de Conference League.

Din cele 5 meciuri disputate în play-off, Rapid are doar o singură victorie: 3-2 cu Dinamo, adversar ce urmează să o întâlnească în această etapă.

Pe lângă derby-ul de pe Arena Națională, formația din Giulești mai are de jucat cu:

CFR Cluj (A)

U Cluj (D)

FC Argeș (D)

U Craiova (A)

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

