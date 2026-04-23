Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă" » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Superliga

Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă" » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 15:43
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 15:43
  • Peluza Nord Rapid a anunțat, joi, că ultrașii vor organiza proteste față de conducerea clubului la toate meciurile care urmează să se dispute până la finalul sezonului.

Într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, ultrașii au anunțat că vor merge în continuare la meciurile favoriților, dar vor alege să facă doar act de prezență.

Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește și
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid

Peluza Nord Rapid protestează împotriva clubului: „Derapaje grave și în formă continuă”

Motivul? Nemulțumirea suporterilor față de atitudinea conducerii și a jucătorilor, dar și lipsa de rezultate din ultimul timp.

Astfel, galeria a anunțat că la următoarele meciuri nu vor mai fi afișate bannere și nu se vor mai flutura steaguri.

„Având în vedere situația actuală din cadrul clubului Rapid București, marcată de lipsa de profesionalism din partea conducerii, lipsa de implicare și absența rezultatelor, precum și atitudinea delăsătoare a unor jucători, care ajung să influențeze vestiarul și schimbările de antrenori în funcție de propriile interese, Peluza Nord Rapid nu poate rămâne indiferentă.

În semn de protest față de aceste derapaje grave și în formă continuă, care pătează istoria și afectează identitatea și performanța clubului, Peluza Nord Rapid anunță că va fi prezentă la meciuri până la finalul sezonului doar pentru a face act de prezență.

Pe durata acestor partide:

  • nu vor fi afișate bannere;
  • nu vor fi fluturate steaguri;

Această formă de protest reflectă exact atitudinea pe care conducerea o manifestă în birouri și jucătorii pe teren: prezență fără implicare, fără responsabilitate și fără rezultate.

Rapid înseamnă mai mult decât atât!

Iar până când acest lucru va fi înțeles și respectat de toți cei implicați, poziția noastră rămâne fermă”, se arată în comunicatul Peluzei Nord Rapid.

FOTO. U Craiova - Rapid 1-0

U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (10).jpg
U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (10).jpg

Galerie foto (15 imagini)

U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (1).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (2).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (4).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

În acest moment, giuleștenii ocupă locul 4, cu 32 de puncte, la două în spatele celor de la CFR Cluj, formație ce ocupă ultima treaptă a podiumului, una ce asigură calificarea la barajul de Conference League.

Din cele 5 meciuri disputate în play-off, Rapid are doar o singură victorie: 3-2 cu Dinamo, adversar ce urmează să o întâlnească în această etapă.

Pe lângă derby-ul de pe Arena Națională, formația din Giulești mai are de jucat cu:

  • CFR Cluj (A)
  • U Cluj (D)
  • FC Argeș (D)
  • U Craiova (A)

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

Citește și

Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
rapid Peluza Nord protest ultrasi superliga
Știrile zilei din sport
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Cupa Romaniei
23.04
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Citește mai mult
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Cupa Romaniei
23.04
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Citește mai mult
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Superliga
23.04
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Citește mai mult
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Superliga
23.04
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Citește mai mult
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
00:08
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
00:13
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
23:22
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share