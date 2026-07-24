Manchester City este clubul care va încasa cea mai mare sumă din partea FIFA, în urma numărului mare de jucători pe care i-a dat la CM 2026.

„Cetățenii” au oferit un total de 19 fotbaliști care au participat la turneul final.

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Campionatul Mondial s-a încheiat duminica trecută, iar FIFA a tras linie pentru cheltuielile legate de sumele pe care trebuie să le achite fiecărui club ai cărui jucători au evoluat în competiție.

Manchester City, lider în topul încasărilor cu 4 milioane de euro

Cu un total de 19 jucători care au bifat apariții la Mondial, printre care staruri precum Haaland sau Rodri, ultimul fiind câștigător al premiului pentru cel mai bun jucător al turneului, Manchester City se va alege cu o sumă de aproximativ 4 milioane de euro.

Vicecampioana Angliei ocupă prima poziție în acest top pentru a treia oară consecutiv, după edițiile din 2022 și 2018.

În urma „cetățenilor” s-a clasat Barcelona, cu un total de 8 jucători doar în naționala Spaniei, care va încasa aproape 3,5 milioane de euro.

Locul 3 îi va reveni lui Bayern Munchen cu 3 milioane de euro, bavarezii fiind urmați de Arsenal, care se va alege cu 2,9 milioane, informează as.com.

Campioana Europei, PSG, se află la egalitate cu Atletico de Madrid, ambele cu încasări de 2,8 milioane de euro, în timp ce Real Madrid va primi 2,2 milioane.

311 milioane de euro este suma totală pe care FIFA o va plăti cluburilor pentru jucătorii care au evoluat la Mondial

Conform mai multor estimări, suma primită de cluburi reprezintă aproximativ 5.000 de euro pentru fiecare zi pe care un jucător a petrecut-o la turneu.

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