- Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a dat detalii despre ancheta accidentului rutier în care a fost implicat Josep Martinez (27 de ani), în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.
Înaintea partidei cu Kairat Almaty din Liga Campionilor, Cristi Chivu a vorbit despre drama prin care trece elevul său.
Cristi Chivu, despre accidentul în care a fost implicat portarul lui Inter: „Se pare că nu e vinovat”
„Este important să-l integrăm în grup și să-i fim alături, pentru că trece printr-un moment dificil, pe care nu-l doresc nimănui.
Este o situație mai complicată și mai delicată decât ar putea crede unii.
Aștept rezultatele anchetei, dar, din câte se pare, nu are vină. Totuși, o persoană a murit, iar asta îți rămâne pe conștiință. Trebuie să-l ajutăm și să-l susținem.
El trebuie să accepte că viața este așa și că, uneori, lucrurile nu merg cum ne dorim”, a declarat Chivu, conform marca.com.
Inter va juca împotriva celor de la Kairat Almaty, astăzi, de la ora 22:00.
Detalii despre accidentul în care a fost implicat Josep Martinez
Pe 28 octombrie 2025, în Como, Josep Martinez a lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani, în timp ce se îndrepta spre antrenamentul echipei. Victima, identificată drept Paolo Saibene, era în scaun cu rotile, a decedat pe loc.
Martinez a fost testat, în primul rând, pentru alcoolemie și droguri. Ambele teste au ieșit negative. Carabinierii au constatat și că nu depășise viteza maximă în acea zonă, de 70 km/h.
Interogat mai multe ore la secția de poliție, ibericul susține că i-a apărut dintr-odată în față, pe șosea. Versiune confirmată de alt șofer, aflat în spatele jucătorului.
Este luat în considerare și scenariul că i s-a făcut rău lui Saibene și nu a mai putut controla scaunul electric.
Deocamdată însă, portarul este anchetat pentru omor din culpă, potrivit Gazzettei dello Sport. E procedura standard.
Dacă se consideră că impactul a fost accidental și inevitabil, provocat de o situație neprevăzută în care se afla victima, fotbalistul va fi exonerat de orice răspundere.