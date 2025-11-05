Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a dat detalii despre ancheta accidentului rutier în care a fost implicat Josep Martinez (27 de ani), în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.

Înaintea partidei cu Kairat Almaty din Liga Campionilor, Cristi Chivu a vorbit despre drama prin care trece elevul său.

Cristi Chivu, despre accidentul în care a fost implicat portarul lui Inter: „Se pare că nu e vinovat”

„Este important să-l integrăm în grup și să-i fim alături, pentru că trece printr-un moment dificil, pe care nu-l doresc nimănui.

Este o situație mai complicată și mai delicată decât ar putea crede unii.

Aștept rezultatele anchetei, dar, din câte se pare, nu are vină. Totuși, o persoană a murit, iar asta îți rămâne pe conștiință. Trebuie să-l ajutăm și să-l susținem.

El trebuie să accepte că viața este așa și că, uneori, lucrurile nu merg cum ne dorim”, a declarat Chivu, conform marca.com.

7 ani ar fi fost pedeapsa maximă pe care ar fi putut-o primi fotbalistul, dacă ar fi găsit vinovat

Inter va juca împotriva celor de la Kairat Almaty, astăzi, de la ora 22:00.

Detalii despre accidentul în care a fost implicat Josep Martinez

Pe 28 octombrie 2025, în Como, Josep Martinez a lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani, în timp ce se îndrepta spre antrenamentul echipei. Victima, identificată drept Paolo Saibene, era în scaun cu rotile, a decedat pe loc.

Martinez a fost testat, în primul rând, pentru alcoolemie și droguri. Ambele teste au ieșit negative. Carabinierii au constatat și că nu depășise viteza maximă în acea zonă, de 70 km/h.

Interogat mai multe ore la secția de poliție, ibericul susține că i-a apărut dintr-odată în față, pe șosea. Versiune confirmată de alt șofer, aflat în spatele jucătorului.

Este luat în considerare și scenariul că i s-a făcut rău lui Saibene și nu a mai putut controla scaunul electric.

Deocamdată însă, portarul este anchetat pentru omor din culpă, potrivit Gazzettei dello Sport. E procedura standard.

2 meciuri a jucat Josep Martinez sub comanda lui Cristi Chivu în acest sezon, fiind rezerva experimentatului Yann Sommer (36 de ani)

Dacă se consideră că impactul a fost accidental și inevitabil, provocat de o situație neprevăzută în care se afla victima, fotbalistul va fi exonerat de orice răspundere.

