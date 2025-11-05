După 3-2 în tur, FCSB nu i-a dat nicio șansă Lokomotivei Zagreb în returul din turul al doilea al UEFA Youth League, impunându-se tot cu 3-2 la Buftea.

Croații sunt echipa care sezonul trecut a eliminat Farul, cu 6-1 la general.

Pentru roș-albaștri au marcat Necsulescu, David Popa și Toma, al doilea punctând și în meciul tur.

Căpitanul Mihai Toma a reușit un gol de clasă, o execuție elegantă, o „scăriță” peste portar, care a ridicat pe toată lumea în picioare.

FCSB va întâlni învingătoarea dintre Akademia Puskás și Brann Bergen, care au remizat 1-1 în prima manșă. Returul e azi, de la 17:30

Moment de reculegere pentru Emeric Ienei

Meciul a fost precedat de un moment emoționant. FCSB a făcut toate eforturile pentru ca, înainte de start, să se țină un moment de reculegere în memoria legendarului Emeric Ienei, care s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani.

Aprobarea oficială din partea UEFA a venit cu doar 10 minute înainte de fluierul de start, iar tăcerea de pe stadion a fost una deplină.

La partidă au fost prezenți Răzvan Burleanu, președintele FRF, dar și Vlad Chiricheș, accidentat în prezent, însă dornic să-și susțină colegii mai tineri din tribună.

GOLAZO.ro a urmărit partida. Iată câteva concluzii

Certitudini

Toma a fost din nou omul echipei. Căpitan, plasat pe postul obișnuit de la construcție, a fost implicat în aproape toate acțiunile periculoase ale FCSB. Viziune, calm, ritm de primă echipă, se simte că joacă deja la un alt nivel. Golul său, o bijuterie tehnică, a fost încă o confirmare că tânărul mijlocaș e cu un pas înaintea generației sale.

a fost din nou omul echipei. Căpitan, plasat pe postul obișnuit de la construcție, a fost implicat în aproape toate acțiunile periculoase ale FCSB. Viziune, calm, ritm de primă echipă, se simte că joacă deja la un alt nivel. Golul său, o bijuterie tehnică, a fost încă o confirmare că tânărul mijlocaș e cu un pas înaintea generației sale. Stoian a fost aproape de gol încă din start, când a ratat o execuție, a lovit cu călcâiul o minge simpla. în fața porții. Deși n-a înscris, a fost un pilon de forță: a câștigat majoritatea duelurilor și a alergat enorm. Schimbat după o oră de joc.

Promisiuni:

David Popa merită toate laudele, deși a doua repriză n-a mai ținut foarte bine ritmul. Vizibil obosit. Dar merită menționat, nu doar pentru golul marcat, o fază splendidă, cu preluare în spatele adversarului și un șut precis la colțul lung, ci pentru întreaga prestație.



Agil, tehnic, mereu periculos, Popa este unul dintre tinerii care pot face pasul spre prima echipă în viitorul apropiat, mai ales în contextul regulii U21. A mai avut o bară în minutul 80, șut cu interiorul de la 16 metri. Alta în prelungiri, când a ratat singur cu portarul

merită toate laudele, deși a doua repriză n-a mai ținut foarte bine ritmul. Vizibil obosit. Dar merită menționat, nu doar pentru golul marcat, o fază splendidă, cu preluare în spatele adversarului și un șut precis la colțul lung, ci pentru întreaga prestație. Agil, tehnic, mereu periculos, Popa este unul dintre tinerii care pot face pasul spre prima echipă în viitorul apropiat, mai ales în contextul regulii U21. A mai avut o bară în minutul 80, șut cu interiorul de la 16 metri. Alta în prelungiri, când a ratat singur cu portarul Folosit pe postul de extremă stângă, Colibășanu a fost una dintre surprizele plăcute ale meciului. Deși are o constituție firavă, aproape copilărească, chiar dacă în martie va împlini 19 ani, tânărul roș-albastru compensează prin inteligență, viteză și o tehnică de finețe.



E genul de jucător care pare că „vede” jocul cu o clipă înaintea celorlalți. De multe ori inspirat, caută spațiile potrivite, anticipează acțiunile adversarului și participă activ nu doar ofensiv, ci și în faza defensivă, unde ajută constant fundașul lateral. Un plus și în dreptul lui, a marcat și el în Croația.

VIDEO. Mihai Toma: „Nivelul este mai ridicat in Liga 1”

VIDEO. Andrei Dăncuș, despre Youth League

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport