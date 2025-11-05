FCSB, calificare în Youth League Campioana României i-a dat 6 Lokomotivei Zagreb: două certitudini și doi remarcați pentru FCSB +46 foto
FCSB în Youth League (foto: Sport Pictures)
Europa League

FCSB, calificare în Youth League Campioana României i-a dat 6 Lokomotivei Zagreb: două certitudini și doi remarcați pentru FCSB

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 15:56
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 18:46
  • După 3-2 în tur, FCSB nu i-a dat nicio șansă Lokomotivei Zagreb în returul din turul al doilea al UEFA Youth League, impunându-se tot cu 3-2 la Buftea.
  • Croații sunt echipa care sezonul trecut a eliminat Farul, cu 6-1 la general.

Pentru roș-albaștri au marcat Necsulescu, David Popa și Toma, al doilea punctând și în meciul tur.

Căpitanul Mihai Toma a reușit un gol de clasă, o execuție elegantă, o „scăriță” peste portar, care a ridicat pe toată lumea în picioare.

FCSB va întâlni învingătoarea dintre Akademia Puskás și Brann Bergen, care au remizat 1-1 în prima manșă. Returul e azi, de la 17:30

FCSB crede în șansa ei Darius Olaru, înaintea duelului cu Basel din Europa League: „Să mergem să câștigăm” » Ce spune Bîrligea
Citește și
FCSB crede în șansa ei Darius Olaru, înaintea duelului cu Basel din Europa League: „Să mergem să câștigăm” » Ce spune Bîrligea
Citește mai mult
FCSB crede în șansa ei Darius Olaru, înaintea duelului cu Basel din Europa League: „Să mergem să câștigăm” » Ce spune Bîrligea

Moment de reculegere pentru Emeric Ienei

Meciul a fost precedat de un moment emoționant. FCSB a făcut toate eforturile pentru ca, înainte de start, să se țină un moment de reculegere în memoria legendarului Emeric Ienei, care s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani.

Aprobarea oficială din partea UEFA a venit cu doar 10 minute înainte de fluierul de start, iar tăcerea de pe stadion a fost una deplină.

La partidă au fost prezenți Răzvan Burleanu, președintele FRF, dar și Vlad Chiricheș, accidentat în prezent, însă dornic să-și susțină colegii mai tineri din tribună.

FCSB, calificare în Youth League (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
FCSB, calificare în Youth League (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)

Galerie foto (46 imagini)

FCSB, calificare în Youth League (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) FCSB, calificare în Youth League (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Vlad Chiricheș a fost la meciul din Youth League (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Vlad Chiricheș a fost la meciul din Youth League (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Vlad Chiricheș a fost la meciul din Youth League (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
+46 Foto
labels.photo-gallery

GOLAZO.ro a urmărit partida. Iată câteva concluzii

Certitudini

  • Toma a fost din nou omul echipei. Căpitan, plasat pe postul obișnuit de la construcție, a fost implicat în aproape toate acțiunile periculoase ale FCSB. Viziune, calm, ritm de primă echipă, se simte că joacă deja la un alt nivel. Golul său, o bijuterie tehnică, a fost încă o confirmare că tânărul mijlocaș e cu un pas înaintea generației sale.
  • Stoian a fost aproape de gol încă din start, când a ratat o execuție, a lovit cu călcâiul o minge simpla. în fața porții. Deși n-a înscris, a fost un pilon de forță: a câștigat majoritatea duelurilor și a alergat enorm. Schimbat după o oră de joc.

Promisiuni:

  • David Popa merită toate laudele, deși a doua repriză n-a mai ținut foarte bine ritmul. Vizibil obosit. Dar merită menționat, nu doar pentru golul marcat, o fază splendidă, cu preluare în spatele adversarului și un șut precis la colțul lung, ci pentru întreaga prestație.

    Agil, tehnic, mereu periculos, Popa este unul dintre tinerii care pot face pasul spre prima echipă în viitorul apropiat, mai ales în contextul regulii U21. A mai avut o bară în minutul 80, șut cu interiorul de la 16 metri. Alta în prelungiri, când a ratat singur cu portarul
  • Folosit pe postul de extremă stângă, Colibășanu a fost una dintre surprizele plăcute ale meciului. Deși are o constituție firavă, aproape copilărească, chiar dacă în martie va împlini 19 ani, tânărul roș-albastru compensează prin inteligență, viteză și o tehnică de finețe.

    E genul de jucător care pare că „vede” jocul cu o clipă înaintea celorlalți. De multe ori inspirat, caută spațiile potrivite, anticipează acțiunile adversarului și participă activ nu doar ofensiv, ci și în faza defensivă, unde ajută constant fundașul lateral. Un plus și în dreptul lui, a marcat și el în Croația.

VIDEO. Mihai Toma: „Nivelul este mai ridicat in Liga 1”

VIDEO. Andrei Dăncuș, despre Youth League

Citește și

Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor
Diverse
15:07
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor
Citește mai mult
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor
Nationala
13:29
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor
Citește mai mult
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
calificare fcsb uefa youth league lokomotiva zagreb
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share