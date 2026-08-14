Campionatele de fotbal europene revin în august - top favorite în sezonul 2026/27 

Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1 reprezintă principalele atracții ale fotbalului european.

Cele 5 mari campionate vor reveni în luna august cu sezonul 2026/2027, unul care se anunță foarte interesant.

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Sunt efectuate deja multe mișcări de trupe, iar granzi precum Real Madrid, Barcelona, PSG sau Liverpool se pregătesc intens în această perioadă cu achiziții de top.

LaLiga dă tonul în luna august

Primul mare campionat care va începe în luna august, este cel al Spaniei. Pe data de 15 august, de la ora 20:30, este programat duelul Alaves vs Getafe. Rând pe rând vor intra apoi în luptă și granzii Real Madrid, Barcelona sau Atletico Madrid.

Echipa lui Hansi Flick este principala favorită la titlu, în ofertele operatorilor online. Un succes al catalanilor, precum cel din stagiunea 2025/2026, este cotat cu 1.80. Antrenorul german a întărit compartimentul ofensiv cu Anthony Gordon și Karim Adeyemi, iar în aceste zile se negociază mutarea lui Rodri.

Real Madrid, care va fi condusă de Jose Mourinho, primește o cotă la pariuri de 2.10. Los Blancos au mutat masiv, aducând nume importante precum Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Konate sau Diomande. Atletico Madrid este a 3-a favorită a agențiilor de pariuri, cu o cotă de 8.50.

Granzii din Premier League încep o nouă luptă

Premier League este considerat cel mai imprevizibil campionat de top din Europa. Arsenal a reușit să se impună stagiunea precedentă și are prima șansă la casele de pariuri sportive. TopBet (L1254520W001667 ONJN, 18+) afișează o cotă de 2.55 pentru ca băieții lui Mikel Arteta să-și apere trofeul.

Manchester City este considerată favorita numărul 2, cu o cotă de 3.90. Liverpool pornește cu a 3-a șansă, ”cormoranii” având o cotă de 6.00. Andoni Iraola a preluat echipa de pe Anfield în luna iunie și este foarte aproape de a finaliza un prim transfer important, cel al lui Araujo de la Barcelona.

Cristi Chivu continuă la Milano

După ce a reușit să cucerească titlul și Cupa Italiei, Cristi Chivu și-a confirmat poziția de antrenor principal al celor de la Inter. Echipa sa este favorită în noul sezon, TopBet oferind o cotă de 2.10. Napoli este considerată a doua favorită în stagiunea 2026/2027, cu o cotă la pariuri de 5.50. Urmează Juventus la o distanță destul de scurtă, cu o cotă de 6.00.

AC Milan, marea rivală a celor de la Inter, are o cotă de 6.50 pentru a bifa un Scudetto. Formația de pe San Siro i-a prelungit contractul lui Luka Modric în această vară, croatul fiind probabil în fața ultimului sezon.

Bayern, PSG și restul

În ceea ce privește Bundesliga și Ligue 1, discrepanțele sunt foarte mari între favorita numărul 1 și celelalte formații de pe listă. Spre exemplu, Bayern are o cotă la pariuri de 1.15 pentru a cuceri un nou titlu sub comanda lui Vincent Kompany, fostul fundaș al celor de la Manchester City. Următoarea pe listă este Borussia Dortmund cu o cotă de 11.00, în timp ce RB Leipzig are o valoare de 14.00.

Situația este asemănătoare în Franța, unde PSG pornește cu o cotă de 1.16 pentru a-și adjudeca medaliile de aur. Olympique Marseille este cotată cu a doua șansă, gruparea de pe Velodrome primind o cotă de 13.00. AS Monaco are și ea o valoare identică. La fel ca Bayern, PSG este campioana în exercițiu, fiind și câștigătoare de UEFA Champions League.