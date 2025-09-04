Pedepsit pentru rasism De ce nu merge la închisoare suporterul care l-a agresat pe Inaki Williams, deși a fost condamnat

Un fan al echipei Espanyol Barcelona a fost condamnat la un an de închisoare pentru insulte rasiste la adresa lui Inaki Williams (31 de ani).

Suporterul nu va fi nevoit să meargă după gratii. Explicația, în rândurile de mai jos.

Evenimentul a avut loc în timpul unui meci Espanyol - Athletic Bilbao, desfășurat pe stadionul Cornella-El Prat, pe 25 ianuarie 2020, în La Liga.

Un fan al lui Espanyol a fos condamnat la închisoare pentru rasism

Concret, suporterul gazdelor l-a huiduit și i-a adresat insulte rasiste lui Inaki Williams. Mai mult decât atât, s-au auzit și sunete de maimuță îndreptate spre jucătorul celor de la Bilbao.

Acuzatul a fost de acord în fața secției a șasea a Tribunalului Barcelona cu o pedeapsă de un an de închisoare și o amendă de 1.086 de euro , pentru o infracțiune împotriva drepturilor fundamentale și a integrității morale, informează marca.com

Acesta a ajuns la un acord cu Parchetul, care inițial solicita o pedeapsă de doi ani de închisoare, precum și cu La Liga, care acționează în calitate de procuror în acest caz.

Fanul nu va trebui să execute pedeapsa cu închisoarea , în conformitate cu legislația spaniolă, deoarece sentința este mai mică de doi ani, iar acesta nu are condamnări anterioare.

Sentința include o interdicție de patru ani de a lucra în domenii educaționale sau sportive și o interdicție de doi ani de a se apropia de un stadion de fotbal.

La Liga: „O etapă importantă în lupta împotriva rasismului”

La Liga a emis și ea un comunicat cu privire la această decizie.

„Hotărârea de astăzi (n.r. miercuri) reprezintă o altă etapă importantă în lupta împotriva rasismului în fotbal și eradicarea tuturor formelor de violență în interiorul și în afara stadioanelor” , a declarat La Liga într-un comunicat.

Fotbalul spaniol a fost afectat de multiple incidente rasiste în ultimii ani.

În februarie anul acesta, un alt meci dintre Espanyol și Athletic, desfășurat pe același stadion, a fost oprit după acuzații de insulte rasiste la adresa atacantului oaspeților, Maroan Sannadi, notează trt.global

Lupta împotriva rasismului în fotbalul spaniol

Apoi, în iunie, patru ultrași ai lui Atletico Madrid au primit pedepse cu închisoarea cu suspendare pentru că au spânzurat de un pod o păpușă care purta tricoul lui Vinicius, jucătorul celor de la Real Madrid „ceea ce poliția a considerat o „infracțiune motivată de ură”.

Brazilianul Vinicius a fost vizat de mai multe ori din 2018, de când joacă la formația de pe „Santiago Bernabeu”, iar vinovații au fost condamnați în mai multe instanțe.

Vinicius, Inaki Williams și fratele său mai mic, Nico Williams, au fost figuri cheie în lupta împotriva rasismului în fotbalul spaniol.

