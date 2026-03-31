„Mondialul represiunii” Avertisment asupra CM 2026: „Deportări în masă, arestări arbitrare, ICE paramilitar”
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 21:20
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 21:20
  • Amnesty International, organizație care luptă pentru drepturile omului, avertizează în raportul său ce riscă să devină Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Mai sunt 72 de zile și începe cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial, una dintre cele mai controversate.

„Ne-a părăsit căpitanul” Hristo Stoicikov îl plânge pe Borislav Mihailov, căpitanul generației de aur a Bulgariei. S-a stins la 63 de ani
Citește și
„Ne-a părăsit căpitanul” Hristo Stoicikov îl plânge pe Borislav Mihailov, căpitanul generației de aur a Bulgariei. S-a stins la 63 de ani
Citește mai mult
„Ne-a părăsit căpitanul” Hristo Stoicikov îl plânge pe Borislav Mihailov, căpitanul generației de aur a Bulgariei. S-a stins la 63 de ani

Într-o perioadă tulbure, mai ales în Statele Unite, Amnesty International avertizează în ce s-ar putea transforma acest turneu final organizat în SUA, Canada și Mexic.

Amnesty: „Acest Mondial, o scenă a represiunii”

Organizația care luptă pentru drepturile omului trage alarma asupra unei situații critice într-un raport dezvăluit de The Guardian.

Concluzia Amnesty: fără măsuri urgente pentru protecția fanilor, acest Mondial riscă să devină „o scenă a represiunii”.

O imagine în totală contradicție cu ceea ce prezintă FIFA, care nu vede niciun pericol.

Alerta Amnesty: „Deportări în masă, arestări arbitrare și operațiuni în stil paramilitar”

Raportul atrage atenția asupra acțiunilor administrației Trump: „Deportări în masă, arestări arbitrare și operațiuni în stil paramilitar ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal”. Temutul ICE.

Todd Lyons, directorul interimar ICE, a declarat apăsat că agenții săi „vor fi parte cheie în sistemul general de securitate al Mondialului”, amintește The Guardian.

Patru dintre țările calificate la CM 2026, Cote d’Ivoire, Haiti, Iran și Senegal, sunt pe lista neagră americană. Cu interdicție de călătorie în SUA pentru suporterii lor.

Citește și

Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Campionatul Mondial
12:42
Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Citește mai mult
Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Soldat-spion pentru Italia?! Scandal internațional, înainte de Bosnia - Italia. Militarul filma din baza EUFOR, vizitată și de GOLAZO.ro
Campionatul Mondial
09:28
Soldat-spion pentru Italia?! Scandal internațional, înainte de Bosnia - Italia. Militarul filma din baza EUFOR, vizitată și de GOLAZO.ro
Citește mai mult
Soldat-spion pentru Italia?! Scandal internațional, înainte de Bosnia - Italia. Militarul filma din baza EUFOR, vizitată și de GOLAZO.ro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
