„Mondialul represiunii” Avertisment asupra CM 2026: „Deportări în masă, arestări arbitrare, ICE paramilitar”

Amnesty International, organizație care luptă pentru drepturile omului, avertizează în raportul său ce riscă să devină Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Mai sunt 72 de zile și începe cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial, una dintre cele mai controversate.

Într-o perioadă tulbure, mai ales în Statele Unite, Amnesty International avertizează în ce s-ar putea transforma acest turneu final organizat în SUA, Canada și Mexic.

104 meciuri se vor juca la CM 2026. Dintre ele, 75% sunt în America (78). Restul de 25 de procente, în Canada și Mexic (13 întâlniri fiecare)

Amnesty: „Acest Mondial, o scenă a represiunii”

Organizația care luptă pentru drepturile omului trage alarma asupra unei situații critice într-un raport dezvăluit de The Guardian.

Concluzia Amnesty: fără măsuri urgente pentru protecția fanilor, acest Mondial riscă să devină „o scenă a represiunii”.

O imagine în totală contradicție cu ceea ce prezintă FIFA, care nu vede niciun pericol.

48 de echipe va avea acest Campionat Mondial, o premieră în istoria CM

Alerta Amnesty: „Deportări în masă, arestări arbitrare și operațiuni în stil paramilitar”

Raportul atrage atenția asupra acțiunilor administrației Trump: „Deportări în masă, arestări arbitrare și operațiuni în stil paramilitar ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal”. Temutul ICE.

Todd Lyons, directorul interimar ICE, a declarat apăsat că agenții săi „vor fi parte cheie în sistemul general de securitate al Mondialului” , amintește The Guardian.

Patru dintre țările calificate la CM 2026, Cote d’Ivoire, Haiti, Iran și Senegal, sunt pe lista neagră americană. Cu interdicție de călătorie în SUA pentru suporterii lor.

11 miliarde de dolari, echivalentul a 9,55 miliarde de euro, ar putea câștiga FIFA pentru CM 2026

